Помер сенатор США Ліндсі Грем

Повідомляється, що політик помер після "короткотривалої та раптової хвороби".

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Американський сенатор-республіканець від штату Південна Кароліна Ліндсі Грем помер увечері 11 липня.

Про це ідеться у заяві Офісу сенатора, оприлюдненій у соціальній мережі X.

У повідомленні зазначається, що політик помер після "короткотривалої та раптової хвороби".

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"Родина сенатора Грема вдячна за молитви й просить про приватність у цей неймовірно складний час", — йдеться у заяві.

Фото: скріншот

Під час поїздки в Україну 10 липня Ліндсі Грем заявив, що досяг домовленості з Білим домом щодо нового законопроєкту про санкції проти Росії.

Він зустрівся із президентом України, де сторони обговорили посилення оборонної підтримки України, санкційний тиск на Росію та дипломатичні кроки для завершення війни.

Ліндсі Грем також відвідав виробництво української технологічно-оборонної компанії SkyFall.

Ліндсі Грем послідовно підтримував Україну після початку повномасштабного російського вторгнення, неодноразово відвідував Київ, виступав за посилення санкцій проти Росії та закликав до збільшення військової допомоги Україні.