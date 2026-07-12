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Розвідка: Росія посилює військову співпрацю з країнами Сахелю, але втрачає вплив у регіоні

Росія традиційно представила свою діяльність у регіоні як боротьбу проти "неоколоніальних практик".

Розвідка: Росія посилює військову співпрацю з країнами Сахелю, але втрачає вплив у регіоні
РФ посилює військову співпрацю з країнами Сахелю
Фото: СЗРУ

У столиці Нігеру Ніамеї відбулася друга зустріч міністрів закордонних справ Росії та Конфедерації держав Сахелю, до якої входять Малі, Буркіна-Фасо та Нігер, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За підсумками переговорів сторони підписали спільне комюніке, яке передбачає розширення військового співробітництва, постачання озброєння та обмін розвідувальною інформацією. 

Росія традиційно представила свою діяльність у регіоні як боротьбу проти "неоколоніальних практик".

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За даними СЗР, ситуація на місцях свідчить про інше. На початку липня джихадистські угруповання та повстанці здійснили серію скоординованих атак на військові об'єкти в Малі, зокрема поблизу районів дислокації урядових військ і російських сил. Подібні загрози також фіксуються в Нігері та Буркіна-Фасо.

У розвідці зазначають, що Росія поступово втрачає позиції в регіоні через конкуренцію з іншими країнами. Зокрема, Туреччина постачає державам Сахелю безпілотники Bayraktar та розширює ринок охоронних послуг. 

Китай інвестує близько 3,4 млрд доларів щороку в африканські проєкти, одночасно забезпечуючи їх охорону власними приватними компаніями. Своєю чергою Об'єднані Арабські Емірати вже уклали безпекову угоду з Малі та інвестували понад 500 млн доларів у золотодобувну галузь.

У СЗРдодають, що уряди країн Сахелю й надалі намагатимуться отримувати військову та фінансову допомогу від Росії, водночас активно розвиваючи співпрацю з іншими міжнародними партнерами.

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