В Іспанії стабілізували лісову пожежу, у якій загинуло щонайменше 12 людей

Полум'я охопило близько 7000 гектарів землі у всьому регіоні.

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Лісова пожежа, яка забрала життя щонайменше 12 людей в іспанській провінції Альмерія, стабілізувалася.

Про це повідомляють Euronews з посиланням на місцеву владу.

Спокійніші погодні умови, зокрема слабкий вітер та вищу вологість, допомогли пожежникам взяти полум'я під контроль.

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“Пожежу локалізовано, а її периметр охороняється”, – заявив голова регіонального уряду Андалусії продовжив Хуан Мануель Морено.

Він зазначив, що рівень тривоги знищили до операційного першого рівня. 1000 евакуйованих людей дозволять повернутися додому.

Відомо, що пожежа охопила близько 7000 гектарів землі у всьому регіоні.

Влада повідомляє про 12 осіб загиблих і попереджає, що кількість зниклих безвісти залишається невизначеною, доки не будуть проведені розтини та ідентифікація знайдених тіл. Раніше повідомлялося про 23 осіб.

За словами офіційних осіб, серед жертв стихії можуть бути іноземні громадяни.