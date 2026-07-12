У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
ГоловнаСвіт

В Іспанії стабілізували лісову пожежу, у якій загинуло щонайменше 12 людей

Полум'я охопило близько 7000 гектарів землі у всьому регіоні.

В Іспанії стабілізували лісову пожежу, у якій загинуло щонайменше 12 людей
Наслідки лісової пожежі в Альмерія
Фото: EPA/UPG

Лісова пожежа, яка забрала життя щонайменше 12 людей в іспанській провінції Альмерія, стабілізувалася.

Про це повідомляють Euronews з посиланням на місцеву владу.

Спокійніші погодні умови, зокрема слабкий вітер та вищу вологість, допомогли пожежникам взяти полум'я під контроль.

Реклама

“Пожежу локалізовано, а її периметр охороняється”, – заявив голова регіонального уряду Андалусії продовжив Хуан Мануель Морено.

Він зазначив, що рівень тривоги знищили до операційного першого рівня. 1000 евакуйованих людей дозволять повернутися додому.

Відомо, що пожежа охопила близько 7000 гектарів землі у всьому регіоні.

Влада повідомляє про 12 осіб загиблих і попереджає, що кількість зниклих безвісти залишається невизначеною, доки не будуть проведені розтини та ідентифікація знайдених тіл. Раніше повідомлялося про 23 осіб.

За словами офіційних осіб, серед жертв стихії можуть бути іноземні громадяни.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies