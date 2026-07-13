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Україна і ще 9 країн оголосили про створення Коаліції антибалістичної оборони

Наразі членами-засновниками Коаліції є Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція, Україна та Велика Британія. 

Україна і ще 9 країн оголосили про створення Коаліції антибалістичної оборони
Антибалістична коаліція
Фото: Офіс президента

Україна, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Сполучене Королівство оголосили про створення Інтегрованої коаліції антибалістичної оборони.

Про це повідомляється на сайті Єлисейського палацу.

"Ми, лідери Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції, України та Сполученого Королівства, визнаючи зростаючу загрозу, яку становлять балістичні ракети, та зростаюче значення оборонного потенціалу для безпеки європейського континенту, сьогодні оголошуємо про початок створення виключно оборонної коаліції з питань протиракетної оборони. Ми висловлюємо нашу підтримку її флагманському проєкту, який має працювати швидкими темпами з розвитку протиракетного потенціалу", – йдеться у заяві. 

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Лідери вважають, що захист Європи вимагає глобального рішення загальної протиракетної оборони для стримування та подолання майбутніх ракетних загроз – розробленої завдяки колективним зусиллям, технологічній відкритості та довірливій промисловій співпраці.

"Вона доповнить існуючі системи протиракетної оборони, включаючи суверенні європейські рішення, які вже придбані або будуть придбані країнами-учасницями. Об’єднуючи нашу оборонно-промислову базу, наші дослідження та наш операційний досвід, ми прагнемо створити спільний потенціал протиракетної оборони для Європи та підтримувати відповідну діяльність, що сприяє цьому. Ми робимо це не проти будь-яких народів, а для захисту наших власних", – йдеться у заяві.

Лідери наголошують, що визнають унікальний досвід України, набутий у захисті від російської агресії. Так, за допомогою цієї Декларації країни Європи прагнуть встановити спільні оперативні вимоги, спільні технічні робочі групи, чіткі механізми управління та дорожню карту для досягнення перших оперативних можливостей Коаліції. 

Коаліція залишається відкритою для інших країн, які поділяють її принципи та цілі.

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