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Вчительку київського ліцею оштрафували на 3400 грн за порушення мовного законодавства

Штраф було сплачено того ж дня. 

Вчительку київського ліцею оштрафували на 3400 грн за порушення мовного законодавства
Ілюстративне фото
Фото: comments.ua

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська винесла постанову про застосування адміністративного стягнення у вигляді 3400 гривень штрафу до викладачки одного зі столичних ліцеїв за порушення мовного законодавства.

Про це повідомила пресслужба мовного омбудсмана. 

Порушення закону було встановлене за результатами перевірки, яку здійснював представник уповноваженої Ігор Спірідонов.

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Підставою для перевірки стало звернення батька учня, ветерана російсько-української війни, який повідомив про порушення мовних прав дітей в освітньому процесі (під час навчального заняття у 1 класі було використано фрагмент мультфільму, звуковий супровід якого був виконаний російською мовою).

Під час розгляду матеріалів вчителька визнала факт порушення.

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“Використання мови держави-агресора, зокрема в освіті, є грубим та неприпустимим порушенням законодавства. Учні першого класу не повинні захищати свої мовні права від дорослих. Це обов’язок закладу освіти, адміністрації та педагогічних працівників - забезпечити освітній процес державною мовою”, - наголосив Спірідонов.

За результатами розгляду матеріалів було складено акт і протокол про адміністративне правопорушення. Уповноважена застосувала до вчителя адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 3400 гривень. Штраф було сплачено того ж дня. 

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