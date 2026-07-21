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Чорноморськ залишився без водопостачання внаслідок атаки ворога. На водопровідній мережі сталася аварія, тож подачу води по місту призупинили.

Фахівці з'ясовують масштаби пошкоджень і визначають час для відновлення. Про це повідомили в ОВА.

«Найближчим часом буде повідомлено, яким чином забезпечуватиметься подача води мешканцям на період проведення аварійних робіт. Бювети працюють. Прошу мешканців стежити за офіційними повідомленнями», – сказав її начальник Олег Кіпер.