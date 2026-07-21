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Чорноморськ залишився без водопостачання внаслідок атаки

Фахівці визначають час відновлення. 

Чорноморськ залишився без водопостачання внаслідок атаки ворога. На водопровідній мережі сталася аварія, тож подачу води по місту призупинили.

Фахівці з'ясовують масштаби пошкоджень і визначають час для відновлення. Про це повідомили в ОВА. 

«Найближчим часом буде повідомлено, яким чином забезпечуватиметься подача води мешканцям на період проведення аварійних робіт. Бювети працюють. Прошу мешканців стежити за офіційними повідомленнями», – сказав її начальник Олег Кіпер. 

  • У липні Росія посилила атаки на Одеську область, зокрема облцентр. Одеса зазнає ударів кожного дня. Атакує ворог і міську інфраструктуру, і порти.
  • Внаслідок нинішнього удару по Одесі поранень дістали двоє людей. Ворог атакував історичний центр. 
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