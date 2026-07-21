Командування Сил логістики звинуватило міністерство оборони під керівництвом Федорова в погіршенні забезпечення армії

Командування Сил логістики Збройних Сил України звинуватило міністерство оборони часів керування Михайлом Федоровим у погіршенні забезпечення армії. В дописі, опублікованому на тлі публічного протистояння Федорова керівництву Збройних Сил, заявили, що за перше півріччя забезпечення ЗСУ погіршилося, попри «нові технологічні вектори в системі забезпечення: цифровізацію та гучні закупівельні анонси».

Командування стверджує, що врятувало ситуацію втручання президента, який, «намагаючись нейтралізувати бюрократичну тяганину, сприяв відставці очільника Міноборони Михайла Федорова». Але проблема не зводиться до роботи Збройних Сил України: вони розташовані на стику МОУ, державних закупівельників, фінансування, контролю якості та розподілу відповідальності, запевнили в дописі.

Наприкінці року міністерство оборони повідомляло про створені запаси завдяки спланованим закупівлям на наступний рік і намір завчасно укласти понад 80 % контрактів на забезпечення. Паралельно збиралися розширити DOT-Chain на пальне, речове майно й інші потреби тилового напрямку.

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«За результатами аналізу наявних станом на сьогодні даних за перше півріччя 2026 року виявлено протилежну, а саме негативну, динаміку. Йдеться не про один випадково невдалий контракт і не про окрему затримку, а про системні перешкоди першого півріччя 2026 року. Водночас виникли дефіцит фінансування і, як наслідок, закономірне виснаження наявних запасів, неритмічне, стрибкоподібне постачання, бюрократичні затримки в погодженні важливих питань системи постачання, проблеми з контролем якості та низький рівень відповідальності постачальників. За попередніми оцінками, додаткова потреба лише за основними напрямами матеріально-технічного забезпечення до кінця року становить майже 37 млрд грн. На ремонт озброєння та військової техніки, а також закупівлю запасних частин потрібно ще понад 16 млрд грн», – йдеться у заяві Командування Сил логістики.

Найгостріше погіршення, згідно з заявою, відбулося у забезпеченні пальним і мастильними матеріалами.

«У результаті угруповання військ певний час забезпечувалися лише за рахунок раніше створених запасів. Після зменшення цих запасів дефіцит довелося компенсувати коштами, вилученими з інших напрямів, зокрема із закупівель озброєння та військової техніки», – заявили в Командуванні Сил логістики.

Зауважимо, що цього року увесь світ зіткнувся з паливною кризою через перекриття Ормузької протоки і удари Ірану по нафтових об'єктах у країнах Перської затоки. В Україні, як і в решті світу, зросли ціни на пальне для транспорту.

Також Командування Сил логістики заявило про погіршення якості продовольчого забезпечення, затримку постачання пікапів, куплених через Prozorro, скарги на партію одноразових протитанкових гранатометів, затримку в оформленні запропонованої міжнародними партнерами допомоги.

«Перші шість місяців 2026 року показали: новітні тенденції, а саме цифровізація, "прозорі" тендери та нова організаційна структура, самі по собі не гарантують своєчасного й надійного забезпечення військових потреб. Якщо фінансування запізнюється, рішення зависають, контракти не виконуються ритмічно та вчасно, а фронтовий зворотний зв’язок не змінює закупівельної поведінки, то, як наслідок, система втрачає запас потужності», – йдеться у дописі.