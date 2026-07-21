На Дніпропетровщині РФ поранила трьох рятувальників, які працювали на пожежі будинку

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Російська армія поранила у Дніпропетровській області трьох рятувальників, які працювали на пожежі будинку.

Про це написала пресслужба ДСНС.

«Внаслідок удару рф постраждали 3 рятувальників місцевої пожежної охорони. Росіяни обстріляли їх під час ліквідації пожежі в житловому будинку у Нікопольському районі», – повідомили там.

На місце події оперативно прибули фахівці ДСНС, які надали постраждалим домедичну допомогу та транспортували їх до лікарні.

Фото: ДСНС Поранені рятувальники на Дніпропетровщині