На Дніпропетровщині РФ поранила трьох рятувальників, які працювали на пожежі будинку

Російська армія поранила у Дніпропетровській області трьох рятувальників, які працювали на пожежі будинку.
Про це написала пресслужба ДСНС.
«Внаслідок удару рф постраждали 3 рятувальників місцевої пожежної охорони. Росіяни обстріляли їх під час ліквідації пожежі в житловому будинку у Нікопольському районі», – повідомили там.
На місце події оперативно прибули фахівці ДСНС, які надали постраждалим домедичну допомогу та транспортували їх до лікарні.
- Нещодавно на Дніпропетровщині внаслідок повторного російського удару поранень зазнали троє рятувальників.