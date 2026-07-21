СБУ і поліція зірвали подвійний теракт у центрі Івано-Франківська

Контррозвідка СБУ і поліція зірвали російський подвійний теракт у центрі Івано-Франківська. Ворог планував провести підрив у дворі ЖК у центрі міста.
За інформацією Служби безпеки, перший вибух мали провести через дистанційну активацію саморобної бомби на паркінгу. Другий – після прибуття на місце екстрених служб.
«Встановлено, що підготовкою теракту займався місцевий безробітний, який потрапив у поле зору російських спецслужбістів, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах», – йдеться у повідомленні.
Після отримання агентурного інструктажу фігурант орендував квартиру з видом на локацію, де готували теракт. Він, за даними слідства, приховано розмістив у дворі приєднаний до павербанку телефон, щоб куратори з Росії обрали місце підриву.
Далі він купив складові для саморобних вибухових пристроїв і замаскував під кухонні каструлі, в кожну ємність мав помістити по 6 кг вибухової речовини, під'єднати детонатори і начинити сотнями металевих болтів, щоб збільшити ураження.
«За інструкцією ворога фігурант мав закласти перший СВП між цивільними авто на паркувальному майданчику. Після підриву та прибуття на місце події місцевих жителів, правоохоронців, "швидкої" і рятувальників рашисти планували дистанційно підірвати другу вибухівку зі шрапнеллю, замасковану поруч», – додали в Службі безпеки.