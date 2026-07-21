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СБУ і поліція зірвали подвійний теракт у центрі Івано-Франківська

Вибухи планували провести на парковці ЖК. 

Контррозвідка СБУ і поліція зірвали російський подвійний теракт у центрі Івано-Франківська. Ворог планував провести підрив у дворі ЖК у центрі міста.

За інформацією Служби безпеки, перший вибух мали провести через дистанційну активацію саморобної бомби на паркінгу. Другий – після прибуття на місце екстрених служб.

«Встановлено, що підготовкою теракту займався місцевий безробітний, який потрапив у поле зору російських спецслужбістів, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах», – йдеться у повідомленні.

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Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Після отримання агентурного інструктажу фігурант орендував квартиру з видом на локацію, де готували теракт. Він, за даними слідства, приховано розмістив у дворі приєднаний до павербанку телефон, щоб куратори з Росії обрали місце підриву.

Далі він купив складові для саморобних вибухових пристроїв і замаскував під кухонні каструлі, в кожну ємність мав помістити по 6 кг вибухової речовини, під'єднати детонатори і начинити сотнями металевих болтів, щоб збільшити ураження. 

Фото: СБУ

Фото: СБУ

«За інструкцією ворога фігурант мав закласти перший СВП між цивільними авто на паркувальному майданчику. Після підриву та прибуття на місце події місцевих жителів, правоохоронців, "швидкої" і рятувальників рашисти планували дистанційно підірвати другу вибухівку зі шрапнеллю, замасковану поруч», – додали в Службі безпеки.

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