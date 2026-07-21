У Херсонській області через обстріли отримали поранення 22 людини

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Рятувальники на місці обстрілу у Херсоні, ілюстративне фото

Упродовж минулої доби російські війська атакували Херсонську область дронами та із артилерії, поранивши 22 мирних мешканців. Серед постраждалих є дитина.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Урожайне, Степне, Костирка, Новомиколаївка, Станіслав, Сагайдачне, Раківка, Золота Балка, Красносільське, Чарівне, Білозерка, Антонівка, Бургунка, Дніпровське, Миколаївка, Нововасилівка, Одрадокам'янка, Понятівка, Саблуківка, Токарівка, Тягинка, Шевченківка, Хрещенівка, Нововоронцовка, Молодіжне, Софіївка, Микільське, Садове, Зеленівка, Томина Балка, Нововоскресенське, Олександрівка, Широка Балка, Софіївка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 7 приватних будинків. Також окупанти понівечили магазин та приватні автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 7 людей, і Прокудін нагадав, що при бажанні виїхати до більш безпечних місць, варто звертатися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.