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​Армія РФ вчора втратила 1370 військових та понад 90 артилерійських систем

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 431 900 осіб. 

​Армія РФ вчора втратила 1370 військових та понад 90 артилерійських систем
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби російські війська втратили 1370 солдатів, 3 танки, 7 бойових броньованих машин, 92 артилерійські системи, по 2 РСЗВ та систем ППО, 453 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 8 штук спецтехніки.

Про це повідомив Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.07.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 431 900 (+1 370) осіб 
  • танків – 12 161 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 24 978 (+7) од.
  • артилерійських систем – 46 435 (+92) од.
  • РСЗВ – 1 955 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 513 (+2) од.
  • літаків – 438 (+0) од.
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 970 (+5) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 420 290 (+1 865) од.
  • крилаті ракети – 4 933 (+0) од.
  • кораблі / катери – 34 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 123 347 (+453) од.
  • спеціальна техніка – 4 441 (+8) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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