​Армія РФ вчора втратила 1370 військових та понад 90 артилерійських систем

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.07.26 орієнтовно склали:

Упродовж минулої доби російські війська втратили 1370 солдатів, 3 танки, 7 бойових броньованих машин, 92 артилерійські системи, по 2 РСЗВ та систем ППО, 453 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 8 штук спецтехніки.

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Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 431 900 осіб.

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