Вчора ворог застосував по Харківщині різні типи озброєння та вбив там двох людей

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Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 18 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів двоє людей загинули. Постраждали 15 мешканців, серед них – дитина.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов.

У сел. Шевченкове загинув 68-річний чоловік, 20-річна жінка зазнала поранень та ще семеро людей отримали гостру реакцію на стрес.

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У Харкові 64-річна жінка зазнала поранень, гостра реакція на стрес у чоловіків 48 і 60 років, 37-річної жінки та 13-річної дівчинки.

У Ізюмі поранений 24-річний чоловік, а у с. Кам’яна Яруга Чугуївської громади – 63-річний мешканець. Одна людина загинула в с. Костянтинівка Золочівської громади, її дані уточнюють.

Ворог атакував БпЛА Шевченківський, Київський, Немишлянський райони Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 ракета;

3 РСЗВ;

12 КАБ;

6 БпЛА типу «Молнія»;

3 fpv-дрони;

60 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Харкові пошкоджено приватний будинок, 2 АЗС, 2 автомобілі.

У Богодухівському районі пошкоджено лісопильню в сел. Золочів та пансіонат у с. Зарябинка.

У Куп’янському районі пошкоджено 12 будинків, 3 автомобілі, складське приміщення в сел. Шевченкове і побутовий вагончик у с. Сподобівка.

В Ізюмському районі пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, 6 приватних будинків, 8 гаражів, дитячий садок, залізничну інфраструктуру, 6 автомобілів у самому Ізюмі та залізничну інфраструктуру у м. Барвінкове.

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У Харківському районі пошкоджено приватний будинок, гараж у с. Дубівка і приватний будинок в с. Черкаські Тишки.

В Лозівському районі пошкоджено автотранспортну техніку у с. Червоне.

У Чугуївському районі пошкоджено 3 приватні будинки в с. Мартове, 3 приватні будинки, 2 автомобілі, електромережі у с. Кам’яна Яруга.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 165 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 46 723 людини.