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Вчора ворог застосував по Харківщині різні типи озброєння та вбив там двох людей

Постраждали 15 мешканців, зокрема дитина. 

Вчора ворог застосував по Харківщині різні типи озброєння та вбив там двох людей
Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 18 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів двоє людей загинули. Постраждали 15 мешканців, серед них – дитина. 

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов. 

У сел. Шевченкове загинув 68-річний чоловік, 20-річна жінка зазнала поранень та ще семеро людей отримали гостру реакцію на стрес.

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У Харкові 64-річна жінка зазнала поранень, гостра реакція на стрес у чоловіків 48 і 60 років, 37-річної жінки та 13-річної дівчинки.

У Ізюмі поранений 24-річний чоловік, а у с. Кам’яна Яруга Чугуївської громади – 63-річний мешканець. Одна людина загинула в с. Костянтинівка Золочівської громади, її дані уточнюють. 

Ворог атакував БпЛА Шевченківський, Київський, Немишлянський райони Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 1 ракета;
  • 3 РСЗВ;
  • 12 КАБ;
  • 6 БпЛА типу «Молнія»;
  • 3 fpv-дрони;
  • 60 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Харкові пошкоджено приватний будинок, 2 АЗС, 2 автомобілі. 

У Богодухівському районі пошкоджено лісопильню в сел. Золочів та пансіонат у с. Зарябинка. 

У Куп’янському районі пошкоджено 12 будинків, 3 автомобілі, складське приміщення в сел. Шевченкове і побутовий вагончик у с. Сподобівка. 

В Ізюмському районі пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, 6 приватних будинків, 8 гаражів, дитячий садок, залізничну інфраструктуру, 6 автомобілів у самому Ізюмі та залізничну інфраструктуру у м. Барвінкове. 

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У Харківському районі пошкоджено приватний будинок, гараж у с. Дубівка і приватний будинок в с. Черкаські Тишки. 

В Лозівському районі пошкоджено автотранспортну техніку у с. Червоне. 

У Чугуївському районі пошкоджено 3 приватні будинки в с. Мартове, 3 приватні будинки, 2 автомобілі, електромережі у с. Кам’яна Яруга. 

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 165 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 46 723 людини.

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