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Чернігів та область був під атакою БпЛА ворога. Постраждала людина (доповнено)

Зафіксували влучання у адмінбудівлю.

Чернігів та область був під атакою БпЛА ворога. Постраждала людина (доповнено)
Наслідки російської атаки на Чернігівщині
Фото: ДСНС Чернігівщини

Сьогодні, 21 липня, російська армія атакувала БпЛА Чернігів. Постраждала людина, було влучання у адмінбудівлю. Вчора ворог теж атакував область дронами. 

Про це йдеться у повідомленні начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського, та у телеграм-каналі начальника ОВА Вʼячеслава Чауса. 

«Місто перебуває під атакою БПлА ворога. Зафіксовано влучання в адміністративну будівлю. На місці влучання виникла пожежа», – написав Брижинський вранці. 

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Потім додав, що унаслідок ворожої атаки постраждала одна людина.

Попередньо, вона отримала мінно-вибухову травму, акубаротравму та гостру реакцію на стрес.

наслідки російської атаки на Чернігівщині
Фото: ДСНС
наслідки російської атаки на Чернігівщині

Доповнення. Чаус пізніше написав, що у Чернігові після удару руйнування значні. Також пошкоджена будівля вишу, що поруч із місцем прильоту. Постраждала 76-річна жінка. У неї акубаротравма, вона лікується амбулаторно.

Вчора в Городнянській громаді від уламків «шахеда» постраждала 70-річна жінка, медики надали їй допомогу на місці. Оселя загорілася. 

Вранці російський БпЛА влучив по житловому сектору в Новгороді-Сіверському. Був удар по будинку, і, як пише Чаус, люди дивом залишилися живі - це мама з 10-річною дитиною.

За добу ворог атакував Чернігівщину 17-ма дронами, силами ППО збито та знешкоджено 12. Частина дронів – реактивні.

Наслідки російської атаки на Чернігівщині
Фото: ДСНС
Наслідки російської атаки на Чернігівщині

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