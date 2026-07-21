Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Сьогодні, 21 липня, російська армія атакувала БпЛА Чернігів. Постраждала людина, було влучання у адмінбудівлю. Вчора ворог теж атакував область дронами.

Про це йдеться у повідомленні начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського, та у телеграм-каналі начальника ОВА Вʼячеслава Чауса.

«Місто перебуває під атакою БПлА ворога. Зафіксовано влучання в адміністративну будівлю. На місці влучання виникла пожежа», – написав Брижинський вранці.

Реклама

Потім додав, що унаслідок ворожої атаки постраждала одна людина.

Попередньо, вона отримала мінно-вибухову травму, акубаротравму та гостру реакцію на стрес.

Фото: ДСНС наслідки російської атаки на Чернігівщині

Доповнення. Чаус пізніше написав, що у Чернігові після удару руйнування значні. Також пошкоджена будівля вишу, що поруч із місцем прильоту. Постраждала 76-річна жінка. У неї акубаротравма, вона лікується амбулаторно.

Вчора в Городнянській громаді від уламків «шахеда» постраждала 70-річна жінка, медики надали їй допомогу на місці. Оселя загорілася.

Вранці російський БпЛА влучив по житловому сектору в Новгороді-Сіверському. Був удар по будинку, і, як пише Чаус, люди дивом залишилися живі - це мама з 10-річною дитиною.

За добу ворог атакував Чернігівщину 17-ма дронами, силами ППО збито та знешкоджено 12. Частина дронів – реактивні.

Фото: ДСНС Наслідки російської атаки на Чернігівщині