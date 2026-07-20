СБУ затримала трьох агентів РФ, які реєстрували Starlink для російських військових

Підозрюваним загрожує від восьми років позбавлення волі до довічного ув'язнення з конфіскацією майна.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

СБУ затримала трьох агентів РФ, які допомагали російським спецслужбам із незаконним оформленням терміналів Starlink для потреб окупаційних військ.

Про це повідомили у СБУ.

За даними спецслужби, фігуранти діяли у Кіровоградській, Житомирській та Миколаївській областях. За версією слідства, вони реєстрували на себе або інших людей супутникові термінали Starlink, після чого передавали російським кураторам реквізити доступу до системи.

Реклама

Фото: СБУ

За інформацією СБУ, у Кіровоградській області викрили мобілізованого військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину. Після цього його нібито завербували представники російських спецслужб через Telegram-канал, де пропонували "легкий" заробіток.

Фото: СБУ

"За обіцянку "швидких" грошей з рф дезертир зареєстрував на себе Starlink і передав відповідні реквізити куратору з країни-агресора", – повідомили в СБУ.

Згодом чоловік залучив до схеми ще десятьох своїх знайомих, які також оформлювали супутникові термінали.

У Житомирі співробітники СБУ затримали місцеву жительку, яка, за даними слідства, була завербована через Telegram-канали, пов'язані з продажем наркотиків і психотропних речовин.

Фото: СБУ

"Сподіваючись отримати гроші "на дозу", вона погодилась зареєструвати на своє ім’я Starlink з передачею рашистам кодів доступу до супутникової системи", – зазначили у спецслужбі.

Реклама

За версією слідства, пізніше жінка залучила до співпраці ще трьох спільників.

Ще одним підозрюваним став студент професійно-технічного училища на Миколаївщині.

За даними СБУ, його завербували через проросійські Telegram-чати. Слідство вважає, що за винагороду юнак оформлював Starlink на себе та своїх родичів, після чого планував передати дані доступу представникам російських спецслужб.

"За всіма викритими фактами було заблоковано доступ до незаконно оформлених терміналів Starlink", – повідомили у СБУ.

Слідчі повідомили затриманим про підозру залежно від їхньої ролі у вчиненні злочинів за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

ч. 1 ст. 114-1 – перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період;

ч. 1 ст. 309 – незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує від восьми років позбавлення волі до довічного ув'язнення з конфіскацією майна.