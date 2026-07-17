Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
Канада запросила Україну стати державою-засновницею нового оборонного банку
Канада запросила Україну стати державою-засновницею нового оборонного банку
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
ГоловнаПраво

Колишній суддя з Прикарпаття отримав 5 років в'язниці за хабар

Він взяв 1200 доларів у водія, якого піймали за кермом у стані алкогольного сп'яніння.

Колишній суддя з Прикарпаття отримав 5 років в'язниці за хабар
правосуддя
Фото: З відкритих джерел

Колегія суддів ВАКС оголосила вирок колишньому судді Коломийського районного суду Івано-Франківської області. 

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За одержання хабаря чоловік проведе за ґратами 5 років. Також суд позбавив його права обіймати певні посади строком на 3 роки та ухвалив рішення про конфіскацію половини його майна.

За інформацією САП, у липні 2022 року на розгляд судді надійшов адміністративний протокол щодо водія, який керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Під час розгляду цієї справи суддя залучив як пособника адвоката і взяв від громадянина 1200 доларів хабаря. За ці гроші він пообіцяв закрити адміністративне провадження і не притягувати водія до відповідальності.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies