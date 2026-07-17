Він взяв 1200 доларів у водія, якого піймали за кермом у стані алкогольного сп'яніння.

Колегія суддів ВАКС оголосила вирок колишньому судді Коломийського районного суду Івано-Франківської області.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За одержання хабаря чоловік проведе за ґратами 5 років. Також суд позбавив його права обіймати певні посади строком на 3 роки та ухвалив рішення про конфіскацію половини його майна.

За інформацією САП, у липні 2022 року на розгляд судді надійшов адміністративний протокол щодо водія, який керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Під час розгляду цієї справи суддя залучив як пособника адвоката і взяв від громадянина 1200 доларів хабаря. За ці гроші він пообіцяв закрити адміністративне провадження і не притягувати водія до відповідальності.