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СБУ повідомила про підозру ще двом працівникам російської колонії за катування українських полонених

Обидва діяли за попередньою змовою із заступником начальника колонії.

СБУ повідомила про підозру ще двом працівникам російської колонії за катування українських полонених
Фото: СБУ

Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора та Національною поліцією заочно повідомили про підозру ще двом росіянам, причетним до катувань українських військовополонених у виправній колонії №7 у Володимирській області РФ.

Про це ідеться у повідомленні пресцентру СБУ.

За даними слідства, підозрюваними є медичний працівник колонії В’ячеслав Черданцев та засуджений Ярослав Кірілов, який співпрацював з адміністрацією установи.

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Слідство встановило, що Черданцев умисно не надавав полоненим необхідної медичної допомоги навіть після тяжких травм, отриманих внаслідок катувань. Також він не забезпечував лікування військовополонених з інфекційними захворюваннями та утримував хворих разом зі здоровими.

Кірілов разом із працівниками колонії брав участь у побиттях українських захисників, а також утримував їх у нелюдських умовах – без достатнього харчування та теплого одягу в холодну пору року.

Правоохоронці також встановили, що обидва діяли за попередньою змовою із заступником начальника колонії Олексієм Хавецьким та оперуповноваженим Григорієм Швєцовим, яким раніше вже було заочно оголошено підозри.

Встановлено, що такі дії рашистів грубо порушують вимоги статей 13, 14, 17, 25, 26, 29, 30 та 130 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949 та положення Додаткового протоколу І до Женевських конвенцій, які забороняють будь-які незаконні дії держави, що тримає осіб у полоні, та створення загрози їхньому життю і здоров’ю.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Черданцеву та Кірілову про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи, щоб притягнути зловмисників до відповідальності.

Розслідування проводили спільно з Департаментом карного розшуку Національної поліції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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