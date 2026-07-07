Правоохоронці України, Словаччини та Чехії за участі Європолу і Євроюсту викрили та знешкодили транснаціональне злочинне угруповання, яке організувало канал психотропних речовин до країн Європи й України.

Про це прозвітував український генпрокурор Руслан Кравченко та повідомили у Нацполіції.

За даними слідства, йдеться про незаконний збут щонайменше 50 кг метамфетаміну та 2 кг кокаїну. Прибуток лише від збуту метамфетаміну сягнув майже 950 тисяч євро. У Нацполіції розповіли, що документування злочинної діяльності наркоділків розпочали ще у квітні 2025 року. Встановили, що організація мала чітку структуру та була поділена на кілька окремих груп, кожна з яких діяла під керівництвом свого наставника.

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Фото: Нацполіція Один із затриманих

До України наркотики контрабандою потрапляли через Закарпаття. Для перевезення використовували автомобілі та рейсові автобуси, а психотропні речовини щоразу маскували по-різному: ховали на тілі кур’єрів, у дитячих іграшках, побутових речах та інших предметах. Далі їх збували через мережу дилерів.

До складу першої групи входили 47-річний організатор з Ужгорода та двоє виконавців віком 27 і 44 роки. Вони транспортували «товар» рейсовими автобусами, ховаючи кілограми наркотиків у дитячих іграшках та у валізах з особистими речами.

Другу групу очолював 53-річний мукачівець, який, за оперативною інформацією, раніше мав статус так званого «кримінального авторитета» на прізвисько «Москаль». Кравченко повідомив, що підозрюють, що організатором української ланки був житель Мукачева, який тривалий час працював помічником народного депутата України VIII скликання. Разом із ним діяли чоловік та жінка з Мукачівщини, які перевозили наркотовар через державні кордони на власному автомобілі, ретельно маскуючи під побутову хімію. Правоохоронці перевіряють інформацію щодо можливого використання дронів для переміщення наркотичних засобів через державний кордон.

Фото: Нацполіція Знайдені під час обшуку докази

Ключовими фігурами цієї наркомережі були шестеро громадян України, які координували злочинну діяльність із-за кордону.

Серед затриманих є «особи з багатим кримінальним минулим». Серед активних учасників також колишній охоронець цього народного депутата та депутат однієї з місцевих громад Ужгородського району, який одночасно працював учителем. За даними поліції, серед затриманих є блогер.

Під час першого етапу операції правоохоронці повністю встановили структуру угруповання, задокументували канали контрабанди та провели міжнародну контрольовану поставку метамфетаміну з Праги через Словаччину до Ужгорода. Лише тоді вилучили майже 4 кг метамфетаміну вартістю понад 8 млн грн.

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Другий етап відбувся одночасно в Україні, Словаччині та Чехії.

У результаті спільної міжнародної спецоперації правоохоронці викрили та затримали 20 учасників транснаціонального угруповання: 8 на території України, 4 в Чехії та ще 8 в Словаччині. Одночасно на території трьох країн проведено 113 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів та осіб, які можуть бути причетними до їхньої діяльності. Під час слідчих дій вилучено понад 5,5 кілограма метамфетаміну та майже 300 грамів кокаїну, які учасники мережі готували для подальшого збуту. За цінами «чорного ринку» вартість вилучених наркотичних засобів сягає майже 13 мільйонів гривень. Також вилучили зброю, боєприпаси, безпілотники, обладнання для ботоферми, близько 30 кг золотих і срібних виробів, готівку, транспортні засоби та інші речові докази.

Фото: Нацполіція Знайдені докази під час обшуків

Усі підозрювані перебувають під вартою.

Наразі затриманим повідомили про підозру за ч. 3 ст. 305 та ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах, вчинену організованою групою, а також їх незаконне зберігання та збут на території України.