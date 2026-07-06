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ОГП: бойовика підконтрольного РФ формування засуджено до 12 років за зґвалтування під час окупації Рубіжного

Суд визнав винним учасника незаконного збройного формування «Каскад» у порушенні законів та звичаїв війни.

ОГП: бойовика підконтрольного РФ формування засуджено до 12 років за зґвалтування під час окупації Рубіжного
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

Прокурори Офісу Генерального прокурора довели в суді вину учасника оперативно-бойового тактичного формування "Каскад" так званої "ДНР". 

Суд призначив йому 12 років позбавлення волі за жорстоке поводження з цивільним населенням, що є порушенням законів та звичаїв війни.

Як встановило слідство, засуджений брав участь у повномасштабному вторгненні до України у складі російських окупаційних військ. У квітні 2022 року підрозділи, до яких він входив, окупували Рубіжне.

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Під час окупації чоловік вчинив сексуальне насильство щодо місцевої жительки. За даними прокуратури, він знайшов жінку в місці її незаконного утримання, вивіз до квартири в одному з будинків міста та, погрожуючи зброєю, зґвалтував її.

Суд визнав докази сторони обвинувачення достатніми та ухвалив обвинувальний вирок за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

Досудове розслідування у справі здійснювало Національна поліція України.

Вирок набуде законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження.

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