«Схеми»: заставу за Миколу Тищенка внесли з трьох джерел

Заставу за народного депутата Миколу Тищенка внесли із трьох джерел. Сам нардеп вніс 650 тисяч гривень, частину покрила дніпровська фірма, а решту – приватна особа.
Про це пишуть «Схеми» із посиланням на джерела у правоохоронних органах.
«Згідно з даними джерел «Схем» у правоохоронних органах, станом на 10 липня за народного депутата внесена повна сума застави. З них – він сам вніс 650 тисяч гривень, 5 мільйонів – приватна фірма з Дніпра та 4 млн 350 тисяч – приватна особа», – йдеться у повідомленні.
Раніше адвокат Тищенка у коментарі Суспільному щодо застави заявляв, що, за його інформацією, заставу внесено.
«Наскільки мені відомо, це гроші безпосередньо пана Миколи, а також третьої особи. У мене немає інформації, що це за особа», – казав адвокат.
- За даними НАБУ, у серпні 2023 року Тищенко, прикриваючись боротьбою з кол-центрами, попросив понад 1 млн доларів хабаря. За версією слідства, за ці гроші він обіцяв використати свої повноваження, щоб втручатися в діяльність одних кол-центрів та не перешкоджати роботі інших. Грошей, за даними НАБУ, він не отримав. Чинний депутат звинувачення відкидає.
- Крім того, за версією слідства, депутат легалізував 12,6 млн грн незаконного походження, оформивши фіктивний договір дарування коштів із колишньою дружиною.
- 3 липня Вищий антикорсуд обрав народному депутату запобіжний захід у вигляді 10 млн гривень. Спеціалізована антикорпрокуратура просила взяти Тищенка під варту з альтернативою застави понад 19 млн гривень.