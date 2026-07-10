«Схеми»: заставу за Миколу Тищенка внесли з трьох джерел

Раніше його адвокат казав, що не знає, що це за приватна особа.

Заставу за народного депутата Миколу Тищенка внесли із трьох джерел. Сам нардеп вніс 650 тисяч гривень, частину покрила дніпровська фірма, а решту – приватна особа.

Про це пишуть «Схеми» із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

«Згідно з даними джерел «Схем» у правоохоронних органах, станом на 10 липня за народного депутата внесена повна сума застави. З них – він сам вніс 650 тисяч гривень, 5 мільйонів – приватна фірма з Дніпра та 4 млн 350 тисяч – приватна особа», – йдеться у повідомленні.

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Раніше адвокат Тищенка у коментарі Суспільному щодо застави заявляв, що, за його інформацією, заставу внесено.

«Наскільки мені відомо, це гроші безпосередньо пана Миколи, а також третьої особи. У мене немає інформації, що це за особа», – казав адвокат.

За даними НАБУ, у серпні 2023 року Тищенко, прикриваючись боротьбою з кол-центрами, попросив понад 1 млн доларів хабаря. За версією слідства, за ці гроші він обіцяв використати свої повноваження, щоб втручатися в діяльність одних кол-центрів та не перешкоджати роботі інших. Грошей, за даними НАБУ, він не отримав. Чинний депутат звинувачення відкидає.