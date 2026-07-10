Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
ГоловнаПраво

«Схеми»: заставу за Миколу Тищенка внесли з трьох джерел

Раніше його адвокат казав, що не знає, що це за приватна особа. 

«Схеми»: заставу за Миколу Тищенка внесли з трьох джерел
Микола Тищенко
Фото: Борис Корпусенко/Вечірній Київ

Заставу за народного депутата Миколу Тищенка внесли із трьох джерел. Сам нардеп вніс 650 тисяч гривень, частину покрила дніпровська фірма, а решту – приватна особа. 

Про це пишуть «Схеми» із посиланням на джерела у правоохоронних органах. 

«Згідно з даними джерел «Схем» у правоохоронних органах, станом на 10 липня за народного депутата внесена повна сума застави. З них – він сам вніс 650 тисяч гривень, 5 мільйонів – приватна фірма з Дніпра та 4 млн 350 тисяч – приватна особа», – йдеться у повідомленні.

Реклама

 

Раніше адвокат Тищенка у коментарі Суспільному щодо застави заявляв, що, за його інформацією, заставу внесено. 

«Наскільки мені відомо, це гроші безпосередньо пана Миколи, а також третьої особи. У мене немає інформації, що це за особа», – казав адвокат.

 

  • За даними НАБУ, у серпні 2023 року Тищенко, прикриваючись боротьбою з кол-центрами, попросив понад 1 млн доларів хабаря. За версією слідства, за ці гроші він обіцяв використати свої повноваження, щоб втручатися в діяльність одних кол-центрів та не перешкоджати роботі інших. Грошей, за даними НАБУ, він не отримав. Чинний депутат звинувачення відкидає.
  • Крім того, за версією слідства, депутат легалізував 12,6 млн грн незаконного походження, оформивши фіктивний договір дарування коштів із колишньою дружиною. 
  • 3 липня Вищий антикорсуд обрав народному депутату запобіжний захід у вигляді 10 млн гривень. Спеціалізована антикорпрокуратура просила взяти Тищенка під варту з альтернативою застави понад 19 млн гривень. 
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies