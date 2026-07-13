Росіяни вдарили дроном по Дніпровському району Херсона

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Росіяни вдарили по Зеленівці на Херсонщині

Російські окупанти атакували з дрона Дніпровський район Херсона, унаслідок чого поранень зазнали троє людей.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 13:00 російські загарбники атакували з дрона Дніпровський район Херсона", – ідеться у повідомленні.

Під удар потрапили 45-річна жінка та чоловіки віком 44 та 32 роки. Вони отримали вибухові травми та контузії.

Постраждалі перебувають на амбулаторному лікуванні.