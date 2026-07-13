Росіяни вдарили дроном по Дніпровському району Херсона

Російські окупанти атакували з дрона Дніпровський район Херсона, унаслідок чого поранень зазнали троє людей.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Орієнтовно о 13:00 російські загарбники атакували з дрона Дніпровський район Херсона", – ідеться у повідомленні.
Під удар потрапили 45-річна жінка та чоловіки віком 44 та 32 роки. Вони отримали вибухові травми та контузії.
Постраждалі перебувають на амбулаторному лікуванні.
- Унаслідок ворожого обстрілу мікрорайону Корабел у Херсоні загинула 77-річна жителька. Також до однієї з херсонських лікарень доправлено 23-річну дівчину, яка постраждала внаслідок атаки ворожого безпілотника.