Росія фактично перетворила тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі на власну військову базу.

Про це повідомили у ГУР Міноборони.

На території ЗАЕС, де всі шість ядерних реакторів перебувають у стані “холодного зупину”, прямо в машинних залах 1, 2, 5 та 6 енергоблоків російська окупаційна армія розмістила військову техніку.

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У підвальних приміщеннях та бомбосховищах станції загарбники облаштували склади озброєнь, а на дахах реакторних відділень встановили кулеметні гнізда та ракетні комплекси. Боєприпаси й військову техніку росіяни також зберігають під технічними переходами та естакадами, що з’єднують енергоблоки з іншими будівлями.

Крім того, окупанти розгортають на ЗАЕС пункти управління дронами-камікадзе типу “Гербера-сікер” та “Герань-сікер”. До цього процесу залучають робітників зі спеціальної економічної зони “Алабуґа”, зокрема й неповнолітніх студентів.

Окремі технічні приміщення станції, розташовані поблизу берегової лінії колишнього Каховського водосховища, окупанти замінували. Охорону захопленої ЗАЕС забезпечує контингент Росґвардії чисельністю 1,5 тисячі окупантів.

Експерти МАГАТЕ не мають повного доступу до енергоблоків і спеціальних технічних приміщень станції. Перевірки проводяться за заздалегідь погодженими планом і маршрутом, що суттєво ускладнює або унеможливлює об’єктивну оцінку ситуації на ЗАЕС.

Серйозним ризиком для безпеки на захопленій росіянами атомній електростанції залишається проблема живлення. Якщо до початку окупації ЗАЕС мала 10 ліній зовнішнього електропостачання, то зараз через злочинну російську агресію функціонує лише одна ЛЕП. 3 липня 2026 року на станції трапився черговий блекаут – 21 за час повномасштабного вторгнення.

Також російські окупанти не забезпечують необхідний рівень води в ставку-охолоджувачі. Станом на липень 2026 року він становить 12,86 метра за мінімально необхідних 15 метрів. З 57 спеціальних глибинних свердловин, які є важливою складовою системи охолодження, необхідними насосами великої потужності обладнано лише 11. Дефіцит води для потреб внутрішнього майданчика ЗАЕС наразі компенсують підживленням зі скидного каналу Запорізької ТЕС.

Така ситуація загрожує нормальному функціонуванню систем охолодження реакторів та сховища відпрацьованого ядерного палива.

На ЗАЕС триває гострий дефіцит персоналу. До повномасштабного вторгнення на станції працювало близько 11 тисяч осіб, нині – близько 7,5 тисячі, включно з 500 працівниками аутсорсингової компанії, яка не має ліцензії на виконання робіт на станції.

Усіх працівників через погрози звільненням змушують підписувати контракти з Росатомом, а завезений з території держави-агресора персонал через суттєві відмінності між ЗАЕС та російськими об’єктами атомної енергетики не володіє кваліфікаціями, необхідними для належного обслуговування окупованої української електростанції.