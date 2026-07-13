Унаслідок ворожого обстрілу мікрорайону Корабел у Херсоні загинула 77-річна жителька.
Про це повідомили у Херсонській МВА.
Жінка отримала травми, несумісні з життям.
Також до однієї з херсонських лікарень доправлено 23-річну дівчину, яка постраждала внаслідок атаки ворожого безпілотника близько 08:00 у Корабельному районі.
У потерпілої – контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. Медики надають їй необхідну допомогу.
До лікарні доставлено 47-річного чоловіка, який постраждав внаслідок дронової атаки у Корабельному районі.
Його госпіталізували з мінно-вибуховою травмою, переломами та уламковими пораненнями. Наразі медики надають йому необхідну допомогу.
Оновлено. Пізніше стало відомо, що близько 10:00 російська авіація завдала ударів по Херсону.
У Корабельному районі травми, несумісні з життям, внаслідок влучання ворожих КАБів дістала невідома жінка. Її особу наразі встановлюють відповідні служби.
Окрім того, до лікарні доправлено 36-річного херсонця, який постраждав близько 11.00 внаслідок атаки ворожого безпілотника на зупинку громадського транспорту в Корабельному районі.
Чоловік дістав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Медики надають йому необхідну допомогу та продовжують дообстеження.
- Протягом доби Росія поранила в Херсонській області 18 людей. Ворог атакував дронами й артилерією. За інформацією обласної прокуратури, учора одна людина загинула – внаслідок удару по Нововоронцовці. Жертвою є жінка 68 років. Також нині з'явилася інформація про вбиту 11 липня мешканку Херсона. .