Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок обстрілів Херсона загинули дві жінки (оновлено)

Також поранено щонайменше троє людей.

Унаслідок обстрілів Херсона загинули дві жінки (оновлено)

Унаслідок ворожого обстрілу мікрорайону Корабел у Херсоні загинула 77-річна жителька.

Про це повідомили у Херсонській МВА.

Жінка отримала травми, несумісні з життям.

Реклама

Також до однієї з херсонських лікарень доправлено 23-річну дівчину, яка постраждала внаслідок атаки ворожого безпілотника близько 08:00 у Корабельному районі.

У потерпілої – контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. Медики надають їй необхідну допомогу.

До лікарні доставлено 47-річного чоловіка, який постраждав внаслідок дронової атаки у Корабельному районі. 

Його госпіталізували з мінно-вибуховою травмою, переломами та уламковими пораненнями. Наразі медики надають йому необхідну допомогу.

Оновлено. Пізніше стало відомо, що близько 10:00 російська авіація завдала ударів по Херсону.

У Корабельному районі травми, несумісні з життям, внаслідок влучання ворожих КАБів дістала невідома жінка. Її особу наразі встановлюють відповідні служби.

Окрім того, до лікарні доправлено 36-річного херсонця, який постраждав близько 11.00 внаслідок атаки ворожого безпілотника на зупинку громадського транспорту в Корабельному районі.

Чоловік дістав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Медики надають йому необхідну допомогу та продовжують дообстеження.

  • Протягом доби Росія поранила в Херсонській області 18 людей. Ворог атакував дронами й артилерією. За інформацією обласної прокуратури, учора одна людина загинула – внаслідок удару по Нововоронцовці. Жертвою є жінка 68 років. Також нині з'явилася інформація про вбиту 11 липня мешканку Херсона. .
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies