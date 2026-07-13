Україна отримала нову партію мобільних тренажерів для підготовки пілотів F-16

Їх можна швидко переміщувати та забезпечувати безперервний навчальний процес.

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Україна отримала нову партію мобільних тренажерів для тренування пілотів літаків - винищувачів F-16.

Про це повідомила пресслуюба Міністерства оборони.

"Нова поставка збільшить інтенсивність тренувань і розширить можливості для підготовки більшої кількості екіпажів без втрати якості навчання", - йдеться в повідомленні.

Кожен тренажер F-16 розроблений спеціально для підготовки українських пілотів. Завдяки мобільності ці тренажери можна швидко переміщувати та забезпечувати безперервний навчальний процес.

Міністр оборони Михайло Федоров подякував партнерам Коаліції спроможностей повітряних сил, урядам Нідерландів, Чехії та Австрії, а також компаніям-розробникам за підтримку.