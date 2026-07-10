Посадовця ДПСУ підозрюють у незаконному збагаченні на 11 млн грн

Частину грошей він витратив на купівлю авто, а іншу частину знайшли під час обшуку.

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НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Західного регіонального управління ДПСУ, який нині обіймає посаду заступника начальника Східного регіонального управління ДПСУ. Посадовця підозрюють у незаконному збагаченні.

Про це повідомили пресслужби САП та НАБУ.

У межах досудового розслідування встановили, що, перебуваючи на посаді у ДПСУ, він у 2023–2024 роках набув понад 11 млн грн, законність підстав отримання яких не підтверджується доказами.

Частину цих коштів, за версією слідства, використано на придбання автомобіля Toyota RAV4. Решту готівки детективи НАБУ виявили під час обшуку за місцем проживання посадовця.

Його дії кваліфікували за ст. 368-5 КК України. Досудове розслідування триває.