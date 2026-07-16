Корупція у Держприкордонслужбі: САП і НАБУ завершили розслідування щодо топпосадовців

За сприяння чиновників незаконно переправляли цигарки через кордон до ЄС.

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Завершилося досудове розслідування у справі щодо колишнього голови Державної прикордонної служби України, начальника відділу пункту пропуску та колишньої службової особи ДПСУ.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Їх підозрюють у систематичному отриманні хабарів за сприяння безперешкодному перетину кордону.

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Наразі детективи НАБУ за дорученням прокурора почали відкривати матеріали справи для ознайомлення стороні захисту.

Слідство встановило, що у 2023 році група осіб за сприяння посадовців ДПСУ організувала незаконне переправлення цигарок через кордон до ЄС.

Для цього зловмисники використовували автомобілі з чеською та австрійською реєстрацією. На транспорт встановлювали спеціальні номерні знаки, схожі на дипломатичні.

Пасажирами цих автівок ставали власники дипломатичних паспортів — члени родин українських дипломатів у Європі. Це дозволяло уникати оглядів прикордонними та митними органами європейських країн.

Зі свого боку посадовці Держприкордонслужби забезпечували безперешкодний проїзд через український кордон.

Протягом липня–листопада 2023 року прикордонники отримали близько 204 тисяч євро хабарів за пропуск 68 автомобілів. За кожен транспортний засіб організатори схеми платили по 3000 євро.

Окрім цього, слідчі викрили ще одного посадовця — колишнього заступника начальника Західного регіонального управління ДПСУ, який зараз працює заступником начальника Східного регіонального управління відомства.

У 2023 – 2024 роках він, за інформацією САП, набув активи на понад 11 мільйонів гривень, законність походження яких не підтверджується доказами.

Частину цих грошей посадовець витратив на купівлю автомобіля Toyota RAV4. Решту готівки детективи НАБУ знайшли під час обшуку в його помешканні.