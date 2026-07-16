Найбільш завантаженими традиційно залишаються пункти пропуску «Шегині» та «Краківець» на Львівщині.

Станом на середину літа західну ділянку державного кордону України з країнами Європейського Союзу та Молдовою (у межах Чернівецької області) вже перетнули понад 4,5 мільйона осіб і майже 900 тисяч транспортних засобів.

Як розповіли у ДПСУ, наразі кількість громадян, які виїхали з України, перевищує кількість тих, хто в'їхав, більш ніж на 150 тисяч осіб.

Така динаміка є традиційною для червня та липня і пов'язана з літнім сезоном відпусток. Уже в серпні співвідношення перетинів кордону змінюється: перевага поступово переходить на в'їзд в Україну, адже дедалі більше громадян повертаються додому після відпочинку.

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Загалом у сезон відпусток пасажиропотік на західній ділянці державного кордону України зростає в середньому до 20% порівняно із середньорічними показниками. Найбільше навантаження, як і щороку, спостерігається у вихідні дні.

Щоб швидко оформляти і пропускати людей, Державна прикордонна служба України завчасно посилила прикордонні наряди та збільшила кількість автоматизованих робочих місць у пунктах пропуску.

Найбільш завантаженими традиційно залишаються пункти пропуску «Шегині» та «Краківець» на Львівщині. Значний пасажиропотік також фіксується у пунктах пропуску «Устилуг», «Ужгород», «Чоп (Тиса)», «Лужанка» та «Порубне».

Найбільше навантаження припадає на українсько-польську ділянку державного кордону, через яку проходить основна частина міжнародного пасажиропотоку.

У ДПСУ радять, щоб уникнути тривалого очікування, планувати поїздки заздалегідь. Для виїзду з України варто обирати ранкові або пізні вечірні години, а також, за можливості, будні дні. Натомість для в'їзду в Україну менш завантаженими зазвичай залишаються вихідні.