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Станом на середину літа західний кордон уже перетнули понад 4,5 мільйона осіб

Найбільш завантаженими традиційно залишаються пункти пропуску «Шегині» та «Краківець» на Львівщині. 

Станом на середину літа західний кордон уже перетнули понад 4,5 мільйона осіб
Черги на пунктах пропуску, ілюстративне фото
Фото: ДПСУ

Станом на середину літа західну ділянку державного кордону України з країнами Європейського Союзу та Молдовою (у межах Чернівецької області) вже перетнули понад 4,5 мільйона осіб і майже 900 тисяч транспортних засобів. 

Як розповіли у ДПСУ, наразі кількість громадян, які виїхали з України, перевищує кількість тих, хто в'їхав, більш ніж на 150 тисяч осіб. 

Така динаміка є традиційною для червня та липня і пов'язана з літнім сезоном відпусток. Уже в серпні співвідношення перетинів кордону змінюється: перевага поступово переходить на в'їзд в Україну, адже дедалі більше громадян повертаються додому після відпочинку.

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Загалом у сезон відпусток пасажиропотік на західній ділянці державного кордону України зростає в середньому до 20% порівняно із середньорічними показниками. Найбільше навантаження, як і щороку, спостерігається у вихідні дні.

Щоб швидко оформляти і пропускати людей, Державна прикордонна служба України завчасно посилила прикордонні наряди та збільшила кількість автоматизованих робочих місць у пунктах пропуску.

Найбільш завантаженими традиційно залишаються пункти пропуску «Шегині» та «Краківець» на Львівщині. Значний пасажиропотік також фіксується у пунктах пропуску «Устилуг», «Ужгород», «Чоп (Тиса)», «Лужанка» та «Порубне».

Найбільше навантаження припадає на українсько-польську ділянку державного кордону, через яку проходить основна частина міжнародного пасажиропотоку.

У ДПСУ радять, щоб уникнути тривалого очікування, планувати поїздки заздалегідь. Для виїзду з України варто обирати ранкові або пізні вечірні години, а також, за можливості, будні дні. Натомість для в'їзду в Україну менш завантаженими зазвичай залишаються вихідні.

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