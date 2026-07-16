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На Дніпропетровщині чоловік відкрив вогонь по поліцейських, а потім скоїв самогубство

Поранені двоє бійців КОРД. 

На Дніпропетровщині чоловік відкрив вогонь по поліцейських, а потім скоїв самогубство
Авто правоохоронців на місці події
Фото: Нацполіція

Сьогодні у Дніпропетровській області чоловік, який перебував у СЗЧ, відкрив вогонь по поліцейських, а потім скоїв самогубство. Поранені двоє бійців КОРД. 

Про це повідомили у Нацполіції.

«Сьогодні вранці під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання чоловіка, який із вересня 2024 року перебував у статусі особи, яка самовільно залишила військову частину (СЗЧ), фігурант відкрив прицільний вогонь по спецпризначенцях поліції зі зброї, після чого скоїв самогубство», – розповіли там.

Зазначається, що обшук проходив у межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Слідчі дії проводили слідчі поліції області, оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та за силової підтримки спецпідрозділу КОРД.

Унаслідок збройного опору поранення отримали двоє спецпризначенців КОРД. Надалі, перебуваючи у будинку, чоловік вчинив самогубство, вистріливши у голову зі зброї. Поліцейських госпіталізували, їм надають всю необхідну медичну допомогу. Загрози їхньому життю немає.

Наразі на місці події працюють слідчі, криміналісти та інші профільні служби. З місця події вилучили зброю. Триває документування всіх обставин події.

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