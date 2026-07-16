Росіяни вбили 3 і поранили 14 мешканців Донеччини (оновлено)

За минулу добу липня росіяни вбили та поранили мешканців Донецької області.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Армія окупантів вбила трьох мешканців Ясної Поляни.
Ще 14 людей дістали поранення: троє у Ясній Поляні, шестеро у Краматорську, четверо у Дружківці та один в Адамівці.
Всього за добу росіяни 36 разів обстріляли населені пункти Донеччини у Краматорському районі. Пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівки, автомобілі, крамницю та цивільну інфраструктуру.
З лінії фронту евакуйовано 579 людей, зокрема 114 дітей.
- З початку вторгнення росіяни вбили у регіоні 4166 людей і поранили 9890. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.