Росіяни вбили 3 і поранили 14 мешканців Донеччини (оновлено)

З початку вторгнення росіяни вбили у регіоні 4166 людей.

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За минулу добу липня росіяни вбили та поранили мешканців Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Армія окупантів вбила трьох мешканців Ясної Поляни.

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Ще 14 людей дістали поранення: троє у Ясній Поляні, шестеро у Краматорську, четверо у Дружківці та один в Адамівці.

Всього за добу росіяни 36 разів обстріляли населені пункти Донеччини у Краматорському районі. Пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівки, автомобілі, крамницю та цивільну інфраструктуру.

З лінії фронту евакуйовано 579 людей, зокрема 114 дітей.