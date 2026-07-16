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Росіяни вбили 3 і поранили 14 мешканців Донеччини (оновлено)

З початку вторгнення росіяни вбили у регіоні 4166 людей.

Росіяни вбили 3 і поранили 14 мешканців Донеччини (оновлено)
Наслідки обстрілів Донеччини російською армією
Фото: Донецька ОВА

За минулу добу липня росіяни вбили та поранили мешканців Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Армія окупантів вбила трьох мешканців Ясної Поляни.

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Ще 14 людей дістали поранення: троє у Ясній Поляні, шестеро у Краматорську, четверо у Дружківці та один в Адамівці.

Всього за добу росіяни 36 разів обстріляли населені пункти Донеччини у Краматорському районі. Пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівки, автомобілі, крамницю та цивільну інфраструктуру.

З лінії фронту евакуйовано 579 людей, зокрема 114 дітей.

  • З початку вторгнення росіяни вбили у регіоні 4166 людей і поранили 9890. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

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