LB.ua поспілкувався з Вікторією Сомовою. Вона розповіла про головну ідею проєкту, колективний творчий процес і поділилася спостереженнями про статус україністики в університетах США.

«Вертеп для Homo Sapiens» відсилає до традиції пересувного українського лялькового театру, чий репертуар передбачав поряд з осмисленням священних євангельських подій інтермедійні вкраплення побутових сюжетів.

Серед його літературних творів — «Мондеґрін (пісні про смерть і любов)» (2019), «Петрикор — запах землі після дощу» (2023), «Спогади про живих. Донецькі історії» (2025). В Україні пʼєса «Вертеп для Homo Sapiens » вийшла друком у Видавництві Анетти Антоненко 2025 року. Опублікована разом з іншою мініпʼєсою письменника — «Концерт для Енді Уорхола».

З Володимиром Рафєєнком, який родом також з Донецька, Сомова потоваришувала під час навчання в університеті. Він довго писав російською. У 2014 році через російську окупацію переїхав до Києва й згодом почав писати українською мовою.

Студенти Дартмуту переклали пʼєсу англійською, адаптували для американської аудиторії та зробили постановку в Hopkins Center for the Arts під керівництвом доцентки кафедри східноєвропейських, євразійських і російських студій Дартмутського коледжу, ініціаторки проєкту Вікторії Сомової. Вона виросла в Донецьку. Наприкінці 1990-х переїхала з родиною до США, а з 2007 року викладає в Дартмуті.

На початку червня в Дартмутському коледжі, що входить до Ліги плюща, відбулася премʼєра нової пʼєси сучасного українського письменника Володимира Рафєєнка «Вертеп для Homo Sapiens » ( Vertep for Homo Sapiens ).

Що відбувалося на сцені?

Події пʼєси «Вертеп для Homo Sapiens» Володимира Рафєєнка розгортаються у Різдвяній печері — місці, де народився Ісус Христос.

Фото: Бен ДеФлоріо Homo Sapiens» Виконання «Щедрика» під час пʼєси «Вертеп для

Упродовж вистави народні пісні, танці й діалоги героїв (часом жартівливі) чергувалися з чорно-білими документальними відеомонологами, що містять трагічні історії українців про життя у війни. Іноді ці сцени переривали звуки обстрілів. Постановка завершилась виконанням «Щедрика», після якого пролунав вибух від російської атаки.

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«Ми хотіли, щоб на американській сцені прозвучала сучасна українська п'єса, яка поєднує свідчення про повномасштабну війну з живою українською культурною традицією, — пояснює Сомова. — Саме так побудований текст Володимира Рафєєнка: історії людей, які переживають війну, поєднані з різними пластами української культури — від колядок, колискових і українського вертепу до поезії Василя Стуса та Маріанни Кіяновської».

Фото: Бен ДеФлоріо Vertep for Homo Sapiens П'єса

Передісторія

2023 року Сомова запровадила українську мовну програму в Дартмуті. З 2024-го залучила до навчання театр. Тоді відбулися сценічні читання. «Студенти мого курсу “Початкова українська мова” переклали й поставили дві короткі п'єси — “Молитву за Елвіса” Марини Смілянець і “Вертеп. Хроніки війни” Артема Лебедєва», — розповідає Сомова.

Фото: Бен ДеФлоріо Вікторія Сомова

Після цього театрального проєкту виникла думка створити окремий курс перекладу й постановки сучасної української п'єси, яка ще не має англомовної версії: «Тоді кожен курс залишав би після себе не лише нову виставу, а й новий англомовний переклад, яким могли б користуватися інші театри».

Такою була пʼєса Рафєєнка, яку він написав на прохання Сомової: «Я розповіла Володимиру, яку саме п'єсу шукаю для курсу». Вистава мала бути не надто довгою (бо переклад і репетиції обмежені в часі), з багатьма ролями, герої яких — молоді люди (бо знали, що буде багато охочих студентів), про досвід повномасштабної війни.

Як зазначає Сомова, профінансувати постановку вдалося завдяки гранту Leslie Center Lab Course Development Grant від Дартмутського коледжу, яким підтримують інноваційні формати викладання.

Фото: Бен ДеФлоріо Володимир Рафєєнко

Американці й українці

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За словами Сомової, курс тривав академічний триместр (9,5 тижнів) і був розділений на два етапи, протягом яких готували премʼєру вистави.

На першому етапі американські студенти працювали з носіями української мови в невеликих групах. Усі групи перекладали один і той самий уривок, аби порівняти різні версії та обговорити окремі слова, ідіоми, ритм, гумор і культурні реалії.

«Лише після таких дискусій ми зупинялися на остаточному варіанті. Іноді ціле заняття було присвячене одній репліці», — пояснює Сомова.

Водночас народні пісні на сцені виконували в оригіналі. «Ми свідомо залишили українською мовою всі пісні — від колядок і колискових до фінального “Щедрика”, — зазначає Сомова. — Українські студенти навчали американських однокурсників цих пісень, тож українська мова звучала на сцені протягом усієї вистави».

Фото: Бен ДеФлоріо Ікона серед реквізиту

До роботи долучилися американські студенти, які почали вивчати українську мову після відкриття програми у 2023 році, та студенти з України, які вже вільно володіють нею.

На другому етапі проводили репетиції під керівництвом режисера, актора й драматурга Пітера Вебстера і студента театральної програми Дартмутського коледжу Алекса Кемпбелла.

У цій творчій роботі також узяли участь студенти театральної програми Дартмуту. Вони налаштовували освітлення, звукове оформлення, музику та відеозйомку. Крім того, доєдналися двоє представників місцевої громади на волонтерських засадах.

Фото: Бен ДеФлоріо Пітер Вебстер

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Реквізит вистави відтворював українські культурні елементи. Героїв вбрали в український традиційний одяг. А серед декорацій були спеціально створені репродукції східноєвропейських ікон. Студенти також відтворили зроблені під час війни малюнки українських дітей — з палаючими будинками, заплаканими дітьми й падінням бомб.

Фото: Бен ДеФлоріо Відеомонолог з відтвореними дитячими малюнками під час п'єси

Аудиторія

Як згадує Сомова, обидва покази відбулися за повної зали, а частині охочих відвідати її довелося відмовити через брак місць. Більшість глядачів — американці. Це були студенти, викладачі, співробітники Дартмутського коледжу та мешканці навколишніх громад. Але й були українці з цього регіону.

Паралельно виставу транслювали в онлайн-форматі для України.

Що буде далі?

Оскільки постановку зробили в межах навчального курсу в Дартмуті, цей колектив не зможе показати її ще раз — студенти вже перейшли до інших курсів, а кілька учасників закінчили навчання.

Утім їхній переклад зможуть використовувати інші театри, адже постановка була частиною міжнародної ініціативи Worldwide Ukrainian Play Readings (WUPR), заснованої режисером i перекладачем Джоном Фрідманом.

«WUPR підтримує базу даних англомовних перекладів українських п'єс і робить їх доступними для театрів у Сполучених Штатах та інших країнах світу, — звертає увагу Сомова. — Наш англомовний переклад “Вертепу для Homo sapiens” Володимира Рафєєнка також увійде до цієї бази даних».

Фото: Бен ДеФлоріо Vertep for Homo Sapiens Вистава

Статус україністики

За оцінкою Сомової, після російського повномасштабного вторгнення зацікавлення американських студентів Україною зросло: «Це добре видно на прикладі Дартмутського коледжу. Курси, присвячені Україні, стабільно набирають багато студентів. Але ще важливіше те, що багато хто не обмежується одним курсом, а записується на всі українські курси, які ми пропонуємо».

Цього року на кафедрі, де працює Сомова, вперше випустився студент за українським спрямуванням. «Україна стала головним напрямом його навчання, а українська — основною іноземною мовою замість російської», — зауважує Сомова.

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Так само в рамках студентського самоврядування є Dartmouth Student Alliance for Ukraine, його заснували 24 лютого 2022 року студенти з України, а американські долучилися на початках. Вони організовують культурні заходи та громадські ініціативи на підтримку України. «Саме за студентською ініціативою 2023 року нашу кафедру російської мови та літератури перейменували на кафедру східноєвропейських, євразійських та російських студій», — ділиться Сомова.

Фото: Бен ДеФлоріо Алекс Кемпбелл

Україна стала більш актуальним напрямом й на рівні наукових пошуків. «Значно більше наукових праць присвячено Україні, дедалі більше конференцій включають секції з української тематики, і все більше аспірантів обирають історію, літературу та культуру України й Східної Європи предметом своїх досліджень», — коментує Сомова.

Попри попит серед студентів, університетське інституційне середовище змінюється повільніше. За словами Сомової, у багатьох університетах студенти можуть вивчати українську мову й прослухати кілька курсів про Україну, але можливості системно займатися українськими студіями залишаються обмеженими. Водночас академічний розвиток українського напряму останніх років – радше заслуга роботи окремих викладачів.

Аби відповісти на студентське зацікавлення Україною, університетам потрібні структурні зміни.

Фото: Бен ДеФлоріо П'єса 'Vertep for Homo Sapiens'

«Йдеться насамперед про відкриття нових постійних викладацьких позицій (tenure-track), а також про переосмислення структури кафедр, які історично формувалися навколо російських студій. Це необхідна умова для повноцінного розвитку досліджень і викладання, присвячених Україні та іншим країнам Східної Європи», — підсумовує Сомова.