Фільм «В її обіймах» Романа Волосевича відібрали на Melbourne International Film Festival

Короткометражна стрічка «В її обіймах» українського режисера Романа Волосевича увійшов до програми Melbourne International Film Festival (MIFF) в Австралії, повідомляє продакшн-компанія EF Pictures.

У центрі сюжету – подружжя Георгія та Ярини, які повертаються додому після його звільнення з-під окупації. В їхньому будинку жили російські військові. Там пара знаходить розтяжку, але все одно намагається повернутися до звичного життя. З часом їхня реальність стає сюрреалістичною, адже війна, яку символізує розтяжка, продовжує проникати у повсякденність героїв.

MIFF належить до категорії «Oscar-qualifying». Це означає, що у випадку перемоги стрічки в конкурсній програмі фестивалю, вона може претендувати на включення до лонглиста премії «Оскар». Цьогоріч фестиваль триватиме з 6 до 23 серпня. Покази 20-хвилинного короткометру «В її обіймах» планують 13 та 16 серпня.

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Фільм створили під продюсуванням Злати Єфіменко за підтримки Українського культурного фонду та Державного агентства України з питань кіно.

Авторами сценарію були Роман Волосевич та Ігор Зайцев. До акторського складу ввійшли Дар’я Легейда-Сова, Акмал Гурєзов, Володимир Захарченко, Олександр Іванов, Дмитро Коник та Валерій Латко. Озвучували фільм Артем Каратаєв, Роман Єфіменко, Марта Кузнєцова, Роман Волосевич.

У 2025 році фільм «В її обіймах» став лавреатом Festival de Cine Europeo de Sevilla (фестиваль європейського кіно в Севільї).

Melbourne International Film Festival (Міжнародний кінофестиваль у Мельбурні) – щорічний головний кінофестиваль Австралії й один з найстаріших кінофестивалей у світі, заснований у 1952-му році.