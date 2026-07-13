Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
ГоловнаКультура
Спецтема
CultHub

Український організатор рейвів Cxema проведе вечірку в Амстердамі

Подія стане колаборацією з амстердамською серією вечірок MOVA.

CultHub
Український організатор рейвів Cxema проведе вечірку в Амстердамі
Cxema мають великий досвід організації вечірок в різних країнах Європи
Фото: Шон Шермерхорн

Cxema анонсувала новий виїзний шоукейс із серії Backstage, який відбудеться 19 вересня в Амстердамі. Він стане колаборацією з амстердамською серією вечірок MOVA, для якої Cxeмa Backstage стане першою вечіркою у стінах власного простору, повідомляє DTF Magazine.

За словами засновника Cxeмa Слава Лепшеєв, із пропозицію щодо колаборації він отримав від спізасновника MOVA Єлле Стоффелса, який «деякий час жив у Києві, ходив на події Cxema та добре знає київську сцену».

У лайнапі заплановані виступи семи артистів на двох сценах: Nastya Vogan, Stanislav Tolkachev, Nastya Muravyova, Auua, Tarra та сам Slava Lepsheiev, а також Kyoso, електронним проєктом Єлле Стоффелса.

Особливістю події стане локація: MOVA відома тим, що проводить вечірки у різних секретних місцях. Проте, за словами Лепшеєва, команда паралельно працювала над власним простором, а Cxema Backstage стане першою подією на новому місці.

«Це колишня фабрика, яка дає MOVA повну свободу для створення ідеального простору для вечірки», — говорить Слава. 

Наразі команда вже планує наступний шоукейс Cxema Backstage у Варшаві.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.

Поділіться своєю історією з CultHub. З нами можна зв'язатися у соціальних мережах та через пошту: [email protected].

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies