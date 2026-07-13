Український організатор рейвів Cxema проведе вечірку в Амстердамі

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Cxema анонсувала новий виїзний шоукейс із серії Backstage, який відбудеться 19 вересня в Амстердамі. Він стане колаборацією з амстердамською серією вечірок MOVA, для якої Cxeмa Backstage стане першою вечіркою у стінах власного простору, повідомляє DTF Magazine.

За словами засновника Cxeмa Слава Лепшеєв, із пропозицію щодо колаборації він отримав від спізасновника MOVA Єлле Стоффелса, який «деякий час жив у Києві, ходив на події Cxema та добре знає київську сцену».

У лайнапі заплановані виступи семи артистів на двох сценах: Nastya Vogan, Stanislav Tolkachev, Nastya Muravyova, Auua, Tarra та сам Slava Lepsheiev, а також Kyoso, електронним проєктом Єлле Стоффелса.

Особливістю події стане локація: MOVA відома тим, що проводить вечірки у різних секретних місцях. Проте, за словами Лепшеєва, команда паралельно працювала над власним простором, а Cxema Backstage стане першою подією на новому місці.

«Це колишня фабрика, яка дає MOVA повну свободу для створення ідеального простору для вечірки», — говорить Слава.

Наразі команда вже планує наступний шоукейс Cxema Backstage у Варшаві.