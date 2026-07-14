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«Кассандра», «Sex education», «Пенелопея»: фестиваль GRA оголосив шортліст з 14 вистав

До списку увійшли вистави 13 театрів з 6 міст України.

Території культури
«Кассандра», «Sex education», «Пенелопея»: фестиваль GRA оголосив шортліст з 14 вистав
Статуетки фестивалю-премії GRA
Фото: GRA

Експертна рада VIII Всеукраїнського театрального фестивалю-премії GRA (GreatRealArt) визначила шортліст. До нього увійшли 14 вистав із шести міст України.

До участі у фестивалі було подано 92 заявки від театрів із 22 міст України. До шортліста увійшли вистави театрів із Києва, Львова, Івано-Франківська, Вінниці, Рівного та Хмельницького. Загалом це 14 вистав від 13 театрів, серед яких 11 державних і 3 незалежні.

До шортліста фестивалю-премії GRA, який цьогоріч отримав восьму едицію, вперше потрапили Хмельницький театр ім. М. Старицького, Львівський театр «Лава», INSHA Dance Company з Києва, Національний будинок музики та Вінницький театр ім. М. К. Садовського. 

Шортліст GRA-2026:

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За найкращу драматичну виставу великої сцени

  1. «Кассандра» (Вінницький обласний український академічний музично-драматичний театр ім. М. К. Садовського) 

  2. «Я бачу, вас цікавить пітьма» (Національний академічний український драматичний театр ім. Марії Заньковецької)

За найкращу драматичну виставу камерної сцени (до 150 глядачів)

  1. «Brecht.Cabarett» (Київський академічний театр «Золоті ворота») 

  2. «Медея» (Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка) 

За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу

  1. «Місяць» (Київський національний академічний театр оперети) 

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    «Реквієм» (Національний будинок музики в копродукції з Національним академічним драматичним театром ім. Івана Франка) 

За найкращу танцювальну виставу і виставу фізичного театру

  1. «Біла тінь» (Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка) 

  2. «ЕскапістіКо» (INSHA Dance Company, м. Київ) 

За найкращу виставу на перетині мистецького синтезу і жанрів та перформативних форм

  1. «LOVE IS» (Рівненський обласний академічний музично-драматичний театр)

  2. «Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швайцарію» (Український малий драматичний театр) 

За найкращу виставу для дітей, підлітків та сімейного перегляду

  1. «Sex education. Дівоча версія» (Незалежний театр «Лава», м. Львів) 

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    «Перший урок» (Хмельницький обласний академічний музично-драматичний театр ім. М. Старицького) 

За найкращу виставу-рефлексію на події російсько-української війни

  1. «Енеїда» (Театр Ветеранів, м. Київ) 

  2.  «Пенелопея» (Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки)

У листопаді вистави шортліста наживо переглянуть члени міжнародного журі, які визначать лауреатів у семи загальних та восьми індивідуальних номінаціях. 

Засновником і організатором Фестивалю-премії «ГРА» є Національна спілка театральних діячів України. Шортліст сформувала експертна рада у складі десяти українських фахівців і фахівчинь театрального, музичного, перформативного та хореографічного мистецтва – Ганни Веселовської, Олесі Данилець, Ірини Зубченко, Лілії Козинко, Романа Лаврентія, Олександра Островського, Яни Партоли, Ольги Стельмашевської, Юлії Сущенко та Ірини Чужинової.

Проєкт «Території культури» виходить у партнерстві з компанією «Перша приватна броварня» і присвячений дослідженню історії та трансформації української культурної ідентичності.
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