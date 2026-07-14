«Кассандра», «Sex education», «Пенелопея»: фестиваль GRA оголосив шортліст з 14 вистав

Експертна рада VIII Всеукраїнського театрального фестивалю-премії GRA (GreatRealArt) визначила шортліст. До нього увійшли 14 вистав із шести міст України.
До участі у фестивалі було подано 92 заявки від театрів із 22 міст України. До шортліста увійшли вистави театрів із Києва, Львова, Івано-Франківська, Вінниці, Рівного та Хмельницького. Загалом це 14 вистав від 13 театрів, серед яких 11 державних і 3 незалежні.
До шортліста фестивалю-премії GRA, який цьогоріч отримав восьму едицію, вперше потрапили Хмельницький театр ім. М. Старицького, Львівський театр «Лава», INSHA Dance Company з Києва, Національний будинок музики та Вінницький театр ім. М. К. Садовського.
Шортліст GRA-2026:
За найкращу драматичну виставу великої сцени
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«Кассандра» (Вінницький обласний український академічний музично-драматичний театр ім. М. К. Садовського)
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«Я бачу, вас цікавить пітьма» (Національний академічний український драматичний театр ім. Марії Заньковецької)
За найкращу драматичну виставу камерної сцени (до 150 глядачів)
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«Brecht.Cabarett» (Київський академічний театр «Золоті ворота»)
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«Медея» (Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка)
За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу
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«Місяць» (Київський національний академічний театр оперети)
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«Реквієм» (Національний будинок музики в копродукції з Національним академічним драматичним театром ім. Івана Франка)
За найкращу танцювальну виставу і виставу фізичного театру
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«Біла тінь» (Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка)
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«ЕскапістіКо» (INSHA Dance Company, м. Київ)
За найкращу виставу на перетині мистецького синтезу і жанрів та перформативних форм
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«LOVE IS» (Рівненський обласний академічний музично-драматичний театр)
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«Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швайцарію» (Український малий драматичний театр)
За найкращу виставу для дітей, підлітків та сімейного перегляду
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«Sex education. Дівоча версія» (Незалежний театр «Лава», м. Львів)
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«Перший урок» (Хмельницький обласний академічний музично-драматичний театр ім. М. Старицького)
За найкращу виставу-рефлексію на події російсько-української війни
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«Енеїда» (Театр Ветеранів, м. Київ)
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«Пенелопея» (Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки)
У листопаді вистави шортліста наживо переглянуть члени міжнародного журі, які визначать лауреатів у семи загальних та восьми індивідуальних номінаціях.
Засновником і організатором Фестивалю-премії «ГРА» є Національна спілка театральних діячів України. Шортліст сформувала експертна рада у складі десяти українських фахівців і фахівчинь театрального, музичного, перформативного та хореографічного мистецтва – Ганни Веселовської, Олесі Данилець, Ірини Зубченко, Лілії Козинко, Романа Лаврентія, Олександра Островського, Яни Партоли, Ольги Стельмашевської, Юлії Сущенко та Ірини Чужинової.