Особливу увагу під час перевірок приділяють україномовним працівникам, а також працівникам кримськотатарського походження.

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У низці населених пунктів тимчасово окупованого Криму тривають перебої з електропостачанням.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Водночас попри проблеми з критичною інфраструктурою, окупаційна адміністрація зосереджується не на їх усуненні, а на посиленні контролю над працівниками комунальних підприємств.

Під приводом службових перевірок керівництво проводить додаткові “бесіди” з персоналом, під час яких особливу увагу приділяють перевірці лояльності до окупаційної влади.

Також проводять додаткові перевірки працівників комунальних підприємств. Особливу увагу приділяють україномовним працівникам та працівникам кримськотатарського походження.

Під час “бесід” перевіряють ставлення до окупаційної адміністрації. Окремим працівникам висловлюють погрози у разі прояву нелояльності.