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Федоров перерахував проблеми війська, які побачив за час свого перебування на посаді міністра

За його словами, Україна воює на тактичному рівні, в той час як ворог «завжди працює на оперативну глибину. 

Федоров перерахував проблеми війська, які побачив за час свого перебування на посаді міністра
Михайло Федоров під час брифінгу
Фото: Катерина Амеліна

В.о міністра оборони Михайло Федоров під час пресконференції перерахував проблеми війська, які побачив за час свого перебування на посаді. 

Серед них Федоров назвав те, що Україна воює на тактичному рівні, в той час як ворог «завжди працює на оперативну глибину, вони так доктринально побудовані».

На його думку, проблемами є також те, що корпусна система не до кінця запрацювала, «ніхто ні за що не відповідає», постачання до війська йде не через корпуси, постійно міняються командувачі, а також «ізоляція та токсикація тих, хто розвивається». 

«Сучасна організація, побудована на технологіях, потребує лідерства в управлінні. Це багато сенсорів, це робота з айтішниками, це робота з розумними людьми. Це залучення їх без ресурсів і без великих заробітних плат. І це взагалі інший менеджмент, який повинен... повинен бути», – сказав він. 

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