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На Житомирщині засудили двох чоловіків, які палили обладнання Укрзалізниці

Основними цілями зловмисників були релейні шафи сигнальних установок на залізничних лініях області.

На Житомирщині засудили двох чоловіків, які палили обладнання Укрзалізниці
Спалена релейна шафа, фото ілюстративне
Фото: Нацполіція

Суд призначив по 15 років ув’язнення з конфіскацією майна двом диверсантам, який викрили торік за підпали об'єктів залізниці у Житомирській області.

Про це повідомила Служба безпеки.

Слідство з'ясувало, що основними цілями зловмисників були релейні шафи сигнальних установок на залізничних лініях області.

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Диверсії вчинили двоє наркозалежних жителів Бердичева. Вони потрапили у поле зору російських кураторів, коли шукали легкий заробіток у телеграм-каналах.

На замовлення ворога чоловіки намагалися вивести з ладу транспортну логістику залізничних перевезень між кількома регіонами.

Для цього фігуранти розвідали локацію релейної шафи, а потім підпалили її за допомогою легкозаймистої суміші. Крім цього, агенти зняли загоряння на камеру смартфона, щоб надіслати відеозвіт куратору з Росії.

Співробітники СБУ затримали агентів на гарячому. Під час обшуків у них вилучили засоби і та мобільні з доказами підривної діяльності на користь Росії.

Суд визнав обох затриманих винними у диверсії, яку вони вчинили в умовах воєнного стану.

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