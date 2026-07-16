На Житомирщині засудили двох чоловіків, які палили обладнання Укрзалізниці

Основними цілями зловмисників були релейні шафи сигнальних установок на залізничних лініях області.

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Суд призначив по 15 років ув’язнення з конфіскацією майна двом диверсантам, який викрили торік за підпали об'єктів залізниці у Житомирській області.

Про це повідомила Служба безпеки.

Слідство з'ясувало, що основними цілями зловмисників були релейні шафи сигнальних установок на залізничних лініях області.

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Диверсії вчинили двоє наркозалежних жителів Бердичева. Вони потрапили у поле зору російських кураторів, коли шукали легкий заробіток у телеграм-каналах.

На замовлення ворога чоловіки намагалися вивести з ладу транспортну логістику залізничних перевезень між кількома регіонами.

Для цього фігуранти розвідали локацію релейної шафи, а потім підпалили її за допомогою легкозаймистої суміші. Крім цього, агенти зняли загоряння на камеру смартфона, щоб надіслати відеозвіт куратору з Росії.

Співробітники СБУ затримали агентів на гарячому. Під час обшуків у них вилучили засоби і та мобільні з доказами підривної діяльності на користь Росії.

Суд визнав обох затриманих винними у диверсії, яку вони вчинили в умовах воєнного стану.