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​Генштаб ЗСУ: На фронті вже зафіксували 54 російські атаки

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивали 13 ворожих наступів.

​Генштаб ЗСУ: На фронті вже зафіксували 54 російські атаки
українські бійці
Фото: 91 окремий протитанковий батальйон

Станом на 16:00 16 липня росіяни вже 54 рази атакували позиції Сил оборони.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Бачівськ, Потапівка, Кореньок, Рижівка, Волфине, Гірки, Безсалівка, Товстодубове, Уланове, Голишівське, Стецьківка, Бунячине, Сопич, Нескучне, Кучерівка, Яструбщина; на Чернігівщині – Богданове. Авіаударів зазнали Нові Вирки та Товстодубове.

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На Північно-Слобожанському і Курському напрямках росіяни здійснили 27 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема один з реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському загарбники шість разів намагалися прорвати оборону у бік Ізбицького, Кутьківки, Хатнього. Одне боєзіткнення досі триває.

На Куп’янському і Придніпровському напрямках наступальних дій противника не зафіксовано.

На Лиманському українські воїни відбивали шість спроб загарбників просунутися у районах Новоселівки, Дробишевого та  Новомихайлівки. Дві атаки тривають.

На Слов’янському Сили оборони відбивали 13 ворожих атак у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та у районах Різниківки й Закітного.

На Краматорському російські загарбники здійснили одну атаку у бік Тихонівки.

На Костянтинівському наші захисники відбивали дев’ять атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка та Степанівка. Одне боєзіткнення триває.

На Покровському окупанти 12 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Дорожнє, Родинське, Гришине, Новопідгороднє та в бік населених пунктів Вільне,  Новий Донбас, Мирне, Сергіївка.

На Олександрівському ворог один раз намагався просунутися у бік Вороного.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих атак у бік населених пунктів Косівцеве, Верхня Терса та Цвіткове.

На Оріхівському ворог двічі штурмував позиції наших захисників у районі Малих Щербаків та у бік Новоандріївки.

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