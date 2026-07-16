Глава УГКЦ закликав Всесвітню раду Церков прийняти ПЦУ до свого складу

За словами глави УГКЦ, членство ПЦУ у Всесвітній раді Церков стало б ще одним конкретним кроком міжнародної підтримки України.

Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав закликав Всесвітню раду Церков (ВРЦ) прийняти до свого членства Православну церкву України, щоб забезпечити постійне представництво українського голосу в міжнародній екуменічній спільноті.

Про це він заявив 15 липня під час зустрічі представників Всеукраїнської ради Церков і релігійних організацій з делегацією ВРЦ на чолі з генеральним секретарем організації Джеррі Піллеєм, яка відбулася в Києві.

За словами глави УГКЦ, членство ПЦУ у Всесвітній раді Церков стало б ще одним конкретним кроком міжнародної підтримки України.

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Блаженніший Святослав також подякував делегації ВРЦ за солідарність із Україною, підтримку та молитви, назвавши приїзд до Києва, який залишається мішенню російських атак, проявом мужності та християнського свідчення.

Окремо він звернув увагу на духовний вимір війни. На його думку, попри масштабні страждання, сьогодні в Україні можна побачити два "знаки надії": глибше навернення людей до Бога та новий рівень міжцерковної співпраці, який він назвав "екзистенційним екуменізмом".

Предстоятель УГКЦ також засудив використання релігії як інструмента війни. Він назвав блюзнірством проголошення війни "священною" та обіцянки прощення гріхів тим, хто вбиває українців.

Під час обговорення свободи віросповідання Святослав наголосив, що в Україні забезпечується свобода совісті, тоді як на тимчасово окупованих територіях Росія системно знищує релігійну свободу.

Він також заявив, що українське законодавство, спрямоване на захист релігійних організацій від впливу держави-агресора, не націлене проти конкретної конфесії, а має на меті запобігти використанню Церкви як інструмента війни.

На завершення глава УГКЦ висловив переконання, що Україна вистоїть, оскільки захищає свободу, людську гідність і фундаментальні цінності сучасної цивілізації.