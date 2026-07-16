Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що 16 липня українські підрозділи уразили ще 11 суден російського "тіньового флоту", який Москва використовує для перевезення нафти та інших вантажів в обхід міжнародних санкцій.
За його даними, серед уражених суден — п'ять нафтових танкерів, один танкер-газовоз, три суховантажі та два буксири. Операції проводилися в акваторіях Чорного та Азовського морів силами підрозділів СБС, зокрема батальйону "Кайрос" 414-ї окремої бригади "Птахи Мадяра", 1-го окремого центру СБС та 20-ї окремої бригади СБС "К-2".
Бровді також підбив підсумки операції "МоЛоЧКа", яка триває з 6 липня. За його даними, за цей час Сили безпілотних систем уразили 147 суден російського "тіньового флоту": 117 — в Азовському морі та ще 30 — у Чорному.
Командувач зазначив, що головною метою операції є порушення логістики перевезень нафти, пального та інших вантажів, які Росія транспортує в обхід санкцій. Удари завдаються таким чином, щоб вивести судна з ладу без пошкодження корпусів і розливу нафтопродуктів у морі.