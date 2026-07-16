Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
Канада запросила Україну стати державою-засновницею нового оборонного банку
Канада запросила Україну стати державою-засновницею нового оборонного банку
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили безпілотних систем заявили про ураження ще 11 суден тіньового флоту РФ в Азовському та Чорному морях

Серед уражених суден — п'ять нафтових танкерів, один танкер-газовоз, три суховантажі та два буксири.

Сили безпілотних систем заявили про ураження ще 11 суден тіньового флоту РФ в Азовському та Чорному морях
Фото: скріншот

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що 16 липня українські підрозділи уразили ще 11 суден російського "тіньового флоту", який Москва використовує для перевезення нафти та інших вантажів в обхід міжнародних санкцій.

За його даними, серед уражених суден — п'ять нафтових танкерів, один танкер-газовоз, три суховантажі та два буксири. Операції проводилися в акваторіях Чорного та Азовського морів силами підрозділів СБС, зокрема батальйону "Кайрос" 414-ї окремої бригади "Птахи Мадяра", 1-го окремого центру СБС та 20-ї окремої бригади СБС "К-2".

Бровді також підбив підсумки операції "МоЛоЧКа", яка триває з 6 липня. За його даними, за цей час Сили безпілотних систем уразили 147 суден російського "тіньового флоту": 117 — в Азовському морі та ще 30 — у Чорному.

Командувач зазначив, що головною метою операції є порушення логістики перевезень нафти, пального та інших вантажів, які Росія транспортує в обхід санкцій. Удари завдаються таким чином, щоб вивести судна з ладу без пошкодження корпусів і розливу нафтопродуктів у морі.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies