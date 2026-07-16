Серед уражених суден — п'ять нафтових танкерів, один танкер-газовоз, три суховантажі та два буксири.

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що 16 липня українські підрозділи уразили ще 11 суден російського "тіньового флоту", який Москва використовує для перевезення нафти та інших вантажів в обхід міжнародних санкцій.

За його даними, серед уражених суден — п'ять нафтових танкерів, один танкер-газовоз, три суховантажі та два буксири. Операції проводилися в акваторіях Чорного та Азовського морів силами підрозділів СБС, зокрема батальйону "Кайрос" 414-ї окремої бригади "Птахи Мадяра", 1-го окремого центру СБС та 20-ї окремої бригади СБС "К-2".

Бровді також підбив підсумки операції "МоЛоЧКа", яка триває з 6 липня. За його даними, за цей час Сили безпілотних систем уразили 147 суден російського "тіньового флоту": 117 — в Азовському морі та ще 30 — у Чорному.

Командувач зазначив, що головною метою операції є порушення логістики перевезень нафти, пального та інших вантажів, які Росія транспортує в обхід санкцій. Удари завдаються таким чином, щоб вивести судна з ладу без пошкодження корпусів і розливу нафтопродуктів у морі.