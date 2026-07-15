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Командувач Сили безпілотних систем показав ураження танкерів "тіньового флоту" РФ у Чорному морі

Серед уражених суден – 17 нафтових танкерів.

Командувач Сили безпілотних систем показав ураження танкерів "тіньового флоту" РФ у Чорному морі
Фото: скріншот

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр") повідомив про початок нового етапу операції "МоЛоЧКа" в акваторії Чорного моря. За його словами, протягом першої ночі операції українські безпілотні системи уразили 20 суден російського "тіньового флоту".

За даними Бровді, серед уражених суден – 17 нафтових танкерів, два танкери-газовози та один буксир. Він зазначив, що чорноморський етап операції стартував 15 липня – у День Української Державності.

Командувач також підбив підсумки операції "МоЛоЧКа" за період із 6 по 15 липня. За його даними, за цей час загалом було уражено 136 суден російського "тіньового флоту": 116 – в Азовському морі та ще 20 – у Чорному морі.

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