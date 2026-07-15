Головне за ніч та ранок середи, 15 липня: атака на Одесу, понад 250 боєзіткнень, операція “МоЛоЧКа”, високі гості в Києві

Нічна повітряна атака , 253 бойових зіткнення, бої на Покровському та Словʼянському напрямках, ворожі обстріли, дорожчання проїзду у громадському транспорті Києва, перший фіналіст футбольного Мундіалю.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Вранці середи, 15 липня, армія Росії вдарила по Одесі.

Станом на 7:48 було відомо про трьох загиблих і трьох поранених.

Більше інформації – в новині.

Реклама

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 253 боєзіткнення.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 40 атак ворога,

На Слов’янському напрямку противник здійснив 26 штурмових дій у районах Кривої Луки, Закітного та Різниківки, а також у напрямках Стародубівки та Рай-Олександрівки.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили противника, три артилерійські системи, п'ять пунктів управління безпілотними літальними апаратами та чотири ворожі радіолокаційні станції.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1470 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 423 280 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Сили безпілотних систем у ніч на 15 липня уперше атакували танкери російського тіньового флоту в Чорному морі. До цього вони успішно вразили 116 суден в Азовському, а відтепер розпочали новий етап операції «Молочка», повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр).

Реклама

«Молочка» розшифровується як «Москва ляже через Крим», пояснив він. За ніч бійці СБС атакували 17 нафтових танкерів, два танкери-газовози і один буксир.

«Наступний кластер операції СБС “МоЛоЧКа” відкорковано до Дня Української Державності – Птахи СБС у Чорному морі. Рахунок відкрито: впольовано 20 перших танкерів у ЧМ за ніч 15 липня», – прокоментував Мадяр.

Більше про це - в матеріалі Кирила Данильченка «Полювання на танкери: як знищення комерційних суден РФ руйнує експорт нафти й постачання Криму».

Росія атакувала АЗС у Малинській громаді на півночі Житомирської області. За оновленою інформацією від рятувальників, кількість поранених зросла до 2. Обох госпіталізували.

Росія активізувала атаки по українських АЗС. Найбільше вона б'є по прикордонних і прифронтових регіонах, куди легко дістають її дрони, однак заправки є цілями й в тилових містах. За три місяці росіяни атакували близько 200 заправних станцій. Про наслідки - в матеріалі Сергія Барбу «Росіяни б’ють по АЗС. Як це впливає на ринок і що буде з цінами».

Українців закликають не перебувати на АЗС під час повітряних тривог.

У ніч на 15 липня Росія атакувала Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ АР Крим та 122 ударними безпілотниками типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово (РФ), ТОТ Донецьк, Гвардійське (ТОТ АР Крим).

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 101 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 18 ударних БпЛА на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Реклама

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 15 липня прибула до Києва. Це вже 11-й візит за період повномасштабної війни.

У дописі в X посадовиця повідомила, що оголосить про нові оборонні ініціативи. Також обговорять підготовку до зими. «Це особливий момент. Україна набула потужної військової динаміки. Перебіг подій змінюється на нашу користь. Я оголошу нові ініціативи щодо інтеграції наших оборонних галузей промисловості», – зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Суспільне пише, що з візитом до Києва прибули й лідери та міністри закордонних справ європейських країн. Зокрема, приїхали президентка Молдови Мая Санду, президент Румунії Нікушор Дан, президент Сербії Александар Вучич.

15 липня Україна святкує День Української Державності й Хрещення Київської Русі-України.

Депутати фракції «Слуга народу» зібралися на засідання за участю кандидата на посаду прем'єр-міністра, голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергія Корецького. Увечері фракція збереться ще раз – уже за участю президента України Володимира Зеленського, де депутатам представлять новий склад Кабміну.

Про це повідомили джерела LB.ua у фракції.

«Корецький виглядає комунікативним та досвідченим технократом, в цілому враження позитивне», – сказав один зі співрозмовників.

Подробиці – в нашій новині.

З 15 липня в комунальному транспорті Києва здорожчав проїзд у громадському транспорті. Разова поїздка в метро, трамваї, тролейбусі, автобусі і фунікулері коштуватиме 30 гривень замість 8. Поїздки, придбані раніше за старим тарифом, діятимуть до 15 вересня, після чого кошти за них повернуться на Гаманець транспортної карти, повідомив сервіс «Київ Цифровий».

Придбання більшої кількості поїздок дозволить дещо заощадити.

Реклама

Як зміниться вартість поїздок громадським транспортом столиці – в новині.

Збірна Іспанії стала першим фіналістом футбольного Мундіалю, обігравши в Далласі команду Франції з рахунком 2:0.

Іспанія через 16 років знову у фіналі Мундіалю, а Кіліан Мбаппе має забути про "Золотий м'яч" ще принаймні на рік - у вирішальний момент лідер французів зовсім не зміг себе проявити.

За Кубок світу іспанці гратимуть 19 липня з переможцем іншої півфінальної пари - Англія проти Аргентини.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!