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СБУ затримала ще одного підозрюваного в коригуванні російських обстрілів

Він розвідував координати для ракетно-дронових атак по Київській та Черкаській областях.

СБУ затримала ще одного підозрюваного в коригуванні російських обстрілів
Фото: СБУ

Кіберфахівці та слідчі Служби безпеки затримали ще одного ймовірного агента російської ФСБ. Чоловік розвідував координати для нової серії ракетно-дронових атак по Київській та Черкаській областях.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Серед основних "цілей" ворога була енергетична інфраструктура, зокрема опорні електропідстанції, які живлять більшу частину обох регіонів. Також зрадник намагався виявити і передати росіянам геолокації логістичних складів та бойових позицій української ППО.

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Співробітники СБУ завчасно викрили ворожого агента, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання на Київщині. Ним виявився місцевий працівник однієї з агрокомпаній. У поле зору російської спецслужби він потрапив, коли шукав "легкі" заробітки у Телеграм-каналах.

Встановлено, що під час поїздки до родичів на Черкащину чоловік виявляв потенційні "цілі" та позначав їх розташування на гугл-картах. 

Під час обшуку у нього вилучили смартфон із доказами його листування у месенджері з куратором від ФСБ.

Фото: СБУ

Слідчі повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. 

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