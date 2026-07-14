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СБУ викрила розкрадання понад 10 млн грн під час закупівель для Трипільської та Зміївської ТЕС

У організації оборудки підозрюють начальника одного з департаментів ПАТ «Центренерго» та власників афілійованих приватних компаній-постачальників.

СБУ викрила розкрадання понад 10 млн грн під час закупівель для Трипільської та Зміївської ТЕС
Затримання підозрюваних
Фото: СБУ

Служба безпеки повідомила, що викрила схему привласнення коштів ПАТ «Центренерго», виділених державою на безперебійне функціонування енергетичної інфраструктури Київської та Харківської областей.

За матеріалами справи, йдеться про розкрадання понад 10 мільйонів гривень на закупівлі матеріалів для ремонту Трипільської та Зміївської ТЕС. У організації оборудки підозрюють начальника одного з департаментів ПАТ «Центренерго» та двох власників афілійованих приватних компаній-постачальників.

Затримання підозрюваних
Фото: СБУ
Затримання підозрюваних

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Зазначається, що для реалізації схеми посадовець уклав договір з підрядниками на постачання труб для робіт на енергооб’єктах. Однак замість передбаченої тендерними процедурами нової продукції 2024–2025 років виробництва, були закуплені старі неякісні труби, які зберігалися на відкритому складі.

Щоб приховати справжній рік виготовлення і походження товару, на нього нанесли фальшиве маркування та «представили» як новий. А «зекономлені» гроші ділки, як підозрюють, розподілили між собою. Крім багатомільйонних збитків, використання застарілих матеріалів могло поставити під загрозу стабільну роботу ключових теплових електростанцій України, особливо під час підготовки до нового опалювального сезону.

Ініційовані Службою безпеки комплексні експертизи підтвердили, що якість поставлених труб не відповідає вимогам державного стандарту, внаслідок чого оборудка завдала ПАТ «Центренерго» збитків у розмірі 10,4 млн грн.

Старі труби для енергообʼєктів
Фото: СБУ
Старі труби для енергообʼєктів

Під час обшуків за місцями роботи і проживання, а також в авто фігурантів знайшли мобільні телефони, комп’ютерну техніку та документацію із доказами злочинної схеми.

Наразі всім трьом фігурантам повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою);
  • ч1 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, а також використання підроблених документів, печаток, штампів);
  • ч2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).

Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до незаконної діяльності. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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