Сили безпілотних систем вперше атакували танкери в Чорному морі: одразу 20 за ніч

Вони уразили 17 нафтотанкерів, два танкери-газовози і буксир.

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Сили безпілотних систем у ніч на 15 липня уперше атакували танкери російського тіньового флоту в Чорному морі. До цього вони успішно вразили 116 суден в Азовському, а відтепер розпочали новий етап операції «Молочка», повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр).

«Молочка» розшифровується як «Москва ляже через Крим», пояснив він. За ніч бійці СБС атакували 17 нафтових танкерів, два танкери-газовози і один буксир.

«Наступний кластер операції СБС “МоЛоЧКа” відкорковано до Дня Української Державності – Птахи СБС у Чорному морі. Рахунок відкрито: впольовано 20 перших танкерів у ЧМ за ніч 15 липня», – прокоментував Мадяр.