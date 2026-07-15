Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили безпілотних систем вперше атакували танкери в Чорному морі: одразу 20 за ніч

Вони уразили 17 нафтотанкерів, два танкери-газовози і буксир. 

Сили безпілотних систем вперше атакували танкери в Чорному морі: одразу 20 за ніч
командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр")
Фото: Facebook/Роберт Бровді

Сили безпілотних систем у ніч на 15 липня уперше атакували танкери російського тіньового флоту в Чорному морі. До цього вони успішно вразили 116 суден в Азовському, а відтепер розпочали новий етап операції «Молочка», повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр).

«Молочка» розшифровується як «Москва ляже через Крим», пояснив він. За ніч бійці СБС атакували 17 нафтових танкерів, два танкери-газовози і один буксир.

«Наступний кластер операції СБС “МоЛоЧКа” відкорковано до Дня Української Державності – Птахи СБС у Чорному морі. Рахунок відкрито: впольовано 20 перших танкерів у ЧМ за ніч 15 липня», – прокоментував Мадяр. 

  • СБС протягом дев'яти діб щоночі атакували танкери російського тіньового флоту в Азовському морі. Удари по ворожому флоту проводили також СБУ і ВМС. Більше про це читайте в матеріалі Кирила Данильченка «Полювання на танкери: як знищення комерційних суден РФ руйнує експорт нафти й постачання Криму». 
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies