Росіяни вдарили по цивільному судні під прапором Маршаллових Островів на Одещині: двоє людей загинуло

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Росіяни атакували судно під прапором Маршаллових островів на Одещині

Ввечері, 14 липня, росіяни знову вдарили по портовій інфраструктурі Одещини. Відомо про двох загиблих.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Під час атаки ворожий безпілотник уразив цивільне судно під прапором Маршаллових Островів, пошкодивши надбудову судна. На борту виникла пожежа.

Внаслідок атаки загинуло двоє людей.

"Ворог і надалі свідомо завдає ударів по мирним людям та цивільній інфраструктурі, грубо порушуючи міжнародне гуманітарне право", - заявив Кіпер.