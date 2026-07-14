У Львові від початку літа 70 дітей травмувалися під час їзди на електросамокатах

У Львові впродовж червня та перших двох тижнів липня до медичних закладів звернулися 70 дітей, які отримали травми під час їзди на електросамокатах. Із них 33 доставила швидка, а 37 звернулися до медиків самостійно. Лікарям довелося госпіталізували 21 дитину з важкими травмами.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

Йдеться не лише про складні відкриті переломи. Найбільшу небезпеку становлять черепно-мозкові травми, які можуть призводити до важких неврологічних порушень на все життя.

"Проблема у тому, що діти часто використовують самокат не як засіб пересування, а як розвагу: їздять без шоломів, по кілька одразу, виконують небезпечні маневри. Наслідки таких дій можуть бути трагічними", - зазначив директор дитячої лікарні святого Миколая Першого медичного об’єднання Львова Іван Міськів.

У міському управлінні охорони здоров’я також повідомили, що з березня по травень цього року до міських та обласних медичних закладів госпіталізували понад 100 дітей з важкими травмами, отриманими під час катання на електросамокатах. А минулого року троє дітей, які зазнали тяжких травм внаслідок падіння з електросамокатів, стали посмертними донорами після констатації смерті мозку.

Нагадаємо, на початку липня у Львові посилили правила користування прокатними електросамокатами. Зокрема, мінімальний вік користувачів - 16 років, є обов'язкове використання захисних шоломів, обмеження швидкості до 15 км/год на аварійно небезпечних ділянках та впорядкування паркування.

Також раніше Львів закликав Уряд та Верховну Раду врегулювати правила користування електросамокатами: відповідне звернення озвучили на сесії міськради.