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У Львові від початку літа 70 дітей травмувалися під час їзди на електросамокатах

Найбільшу небезпеку становлять черепно-мозкові травми. 

У Львові від початку літа 70 дітей травмувалися під час їзди на електросамокатах
Пара на електросамокаті
Фото: zhzh.com.ua

У Львові впродовж червня та перших двох тижнів липня до медичних закладів звернулися 70 дітей, які отримали травми під час їзди на електросамокатах. Із них 33 доставила швидка, а 37 звернулися до медиків самостійно. Лікарям довелося госпіталізували 21 дитину з важкими травмами.

Про це повідомляє Львівська міська рада

Йдеться не лише про складні відкриті переломи. Найбільшу небезпеку становлять черепно-мозкові травми, які можуть призводити до важких неврологічних порушень на все життя. 

"Проблема у тому, що діти часто використовують самокат не як засіб пересування, а як розвагу: їздять без шоломів, по кілька одразу, виконують небезпечні маневри. Наслідки таких дій можуть бути трагічними", - зазначив директор дитячої лікарні святого Миколая Першого медичного об’єднання Львова Іван Міськів.

У міському управлінні охорони здоров’я також повідомили, що з березня по травень цього року до міських та обласних медичних закладів госпіталізували понад 100 дітей з важкими травмами, отриманими під час катання на електросамокатах. А минулого року троє дітей, які зазнали тяжких травм внаслідок падіння з електросамокатів, стали посмертними донорами після констатації смерті мозку.

  • Нагадаємо, на початку липня у Львові посилили правила користування прокатними електросамокатами. Зокрема, мінімальний вік користувачів - 16 років, є обов'язкове використання захисних шоломів, обмеження швидкості до 15 км/год на аварійно небезпечних ділянках та впорядкування паркування.
  • Також раніше Львів закликав Уряд та Верховну Раду врегулювати правила користування електросамокатами: відповідне звернення озвучили на сесії міськради.
  • У червні Комітет Ради рекомендував ухвалити закон про правила для електросамокатів та моноколес. Водночас законопроєкт не передбачає запровадження окремої категорії водійських посвідчень для користувачів такого транспорту. 
  • 31 березня 2023 року президент підписав закон, за яким самокати та моноколеса визнають у Україні транспортними засобами.
  • У 2021 році у Львові суд оштрафував водія електросамоката, який раптово виїхав із тротуару на проїжджу частину і врізався в автомобіль. У суді він свою вину не визнав і заявив, що це водійка Lexus врізалась у нього. Хоча наразі в Правилах дорожнього руху відсутнє визначення електросамоката, однак, суддя вирішила, що елекстросамокат підпадає під визначення "транспортний засіб", а йому, згідно з ПДР, забороняється їздити тротуарами і пішохідними доріжками.
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