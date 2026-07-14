Українська розвідка: Росія використовує індійську переробку та "тіньовий флот", щоб обійти дефіцит пального

Одна зі схем реалізується через індійську нафтопереробну компанію Nayara Energy, майже половина акцій якої належить російській державній компанії "Роснефть".

Росія активізувала "сірі" схеми переробки нафтопродуктів за кордоном, намагаючись компенсувати дефіцит пального, спричинений ударами Сил оборони України по її нафтопереробній інфраструктурі. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними ГУР, одна зі схем реалізується через індійську нафтопереробну компанію Nayara Energy, майже половина акцій якої належить російській державній компанії "Роснефть". Через це підприємство російські нафтопродукти переробляють, після чого експортують за допомогою танкерів так званого "тіньового флоту".

Як зазначає українська розвідка, 20 червня 2026 року танкер AGNI "тіньового флоту" РФ вийшов із нафтобази Nayara Energy з майже 67,5 тис. тонн нафтопродуктів. Судно прямувало до району поблизу єгипетського Порт-Саїда, де мало провести перевалку вантажу на інший танкер — GARNET.

У ГУР зазначили, що передача вантажу між суднами (STS) відбувалася у відкритому морі при вимкненій автоматичній ідентифікаційній системі AIS. За даними розвідки, це не лише приховувало походження вантажу, а й створювало ризики екологічної аварії у разі надзвичайної ситуації.

Після завершення перевалки танкер GARNET, за інформацією ГУР, передав неправдиві відомості про свій вантаж, вказавши в AIS, що йде без нього. Наразі судно вже пройшло Гібралтарську протоку, а його ймовірними пунктами призначення розвідка називає російський порт “Вітіно” на Білому морі або один із портів Балтійського моря.

У ГУР також нагадали, що раніше проєкт War&Sanctions ідентифікував AGNI та GARNET як судна російського "тіньового флоту". За даними розвідки, AGNI пов'язаний з індійською компанією Gatik Ship Management, яка у 2022–2023 роках була одним із найбільших операторів перевезень російської нафти в обхід західних санкцій. Танкер GARNET, своєю чергою, пов'язують із підсанкційним російським "Совкомфлотом" через мережу афілійованих компаній.