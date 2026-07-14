Суд відправив у СІЗО екскомандира 155-ї бригади Лучанова

На початку засідання Лучанов заявив журналістам, що не визнає своєї провини.

Рокитнянський районний суд Київської області 14 липня почав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу для екскомандира 155-ї ОМБр "Анна Київська" Станіслава Лучанова. Його підозрюють в організації викрадення і вбивства двох людей.

Про це повідомляє Суспільне.

Засідання розпочалось із 4-годинною затримкою й на самому його початку Лучанов заявив журналістам, що не визнає своєї провини.

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Прокурор нагадав, що підозрюваний є підполковником ЗСУ. Пребуваючи на посаді командира 155-ї ОМБр він був "прямим начальником" інших фігурантів справи. Тож, мовляв, й вирішив долучити їх до викрадення братів Мосейчуків із села Калинівка на Київщині, маючи для цього "особисті мотиви".

За твердженням сторони обвинувачення, до викрадення й вбивства обох чоловіків підполковник вирішив залучити військовослужбовців Долгаленка, Дмитрука, Зайця, Перцулу, Артамонова, Шурка, Микитенка, Козака та Коломійця, які йому підпорядковувались. Він нібито наказав їм розподілити поміж собою "ролі" й надалі керувати підготовкою та вчиненням цього злочину.

Далі, як казав прокурор, вищезгадані військові в ніч проти 27 липня прибули до Калинівки на Київщині та незаконно проникли на територію домоволодіння, де й жили брати Мосейчуки. Тоді підозрюваний Заєць двічі вистрілив у ногу одного з них - Романа.

Потім підозрювані військовослужбовці силою помістили обох братів до автівок марки Mercedes Vito та Mitsubishi L200 й відвезли їх до військової частини А5001, неподалік Полтави, де незаконно утримували до 1 липня.

За словами прокурора, вже 1 липня Лучанов вирішив організувати вбивство Мосейчуків, аби приховати викрадення. До цього він залучив командира батальйону 155-ї ОМБр Олексія Долгаленка, для якого також був прямим начальником.

Виконуючи наказ командира, Долгаленко 1 липня вивіз Максима Мосейчука на службовому автомобілі на полігон поблизу Полтави, де вистрілив йому в голову, від чого той помер на місці.

Потім, за твердженням прокурора, підозрюваний також вивіз на полігон іншого брата - Романа. За його словами, Долгаленко вистрілив йому у голову щонайменше вісім разів. Аби приховати тіла, підозрюваний помістив їх у заздалегідь викопану яму на території цього ж полігону, та відзвітував Лучанову.

Озвучивши деталі матеріалів справи, сторона обвинувачення нагадала суду, що підполковник після публічного розголошення інформації про викрадення братів Мосейчуків пішов у СЗЧ та змінив номер телефону й клопотала про взяття його під варту без права на заставу.

Слідство вважає, що екскомандир 155-ї ОМБр може переховуватись від правоохоронців і впливати на свідків, які є його колишніми підлеглими.

Адвокат Лучанова заявив, що "в матеріалах справи немає жодної згадки" про його підзахисного. За словами захисника підполковника, вказівку на вбивство братів давала "інша людина".