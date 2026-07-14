Росіяни вдарили по Слатиному, є жертва і поранені

Сьогодні, 14 липня, російські війська застосували кабінет по Слатиному на Харківщині. Загинула жінка, ще четверо людей поранені. Під завалами може бути ще одна людина.
Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов.
«Внаслідок обстрілу постраждали четверо людей, їм допомагають лікарі. Ще одна жінка, яку дістали з-під завалів у критичному стані, на жаль, померла у машині екстреної медичної допомоги», – розповів він.
Згодом Синєгубов додав, що у Слатиному ще одна людина може бути під завалами будинку. Ворожі КАБ влучили на територію приватних домоволодінь, знищено щонайменше 8 будинків.
На місці працюють профільні служби.
- Внаслідок обстрілів Харківщини постраждали 11 людей, серед них – дитина. Ворожих ударів зазнали Харків і 12 населених пунктів області.