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Росіяни вдарили по Слатиному, є жертва і поранені

Ворог застосував КАБ. 

Росіяни вдарили по Слатиному, є жертва і поранені
Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов

Сьогодні, 14 липня, російські війська застосували кабінет по Слатиному на Харківщині. Загинула жінка, ще четверо людей поранені. Під завалами може бути ще одна людина. 

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов. 

«Внаслідок обстрілу постраждали четверо людей, їм допомагають лікарі. Ще одна жінка, яку дістали з-під завалів у критичному стані, на жаль, померла у машині екстреної медичної допомоги», – розповів він. 

Згодом Синєгубов додав, що у Слатиному ще одна людина може бути під завалами будинку. Ворожі КАБ влучили на територію приватних домоволодінь, знищено щонайменше 8 будинків. 

На місці працюють профільні служби.

  • Внаслідок обстрілів Харківщини постраждали 11 людей, серед них – дитина. Ворожих ударів зазнали Харків і 12 населених пунктів області.
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