Одинадцять мешканців Харківщини постраждали через російські удари

Внаслідок обстрілів Харківщини постраждали 11 людей, серед них – дитина. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 12 населених пунктів області.
Про це розповів начальник ОВА Олег Синєгубов.
У сел. Солоницівка постраждали 7 людей, зокрема 11-річна дівчинка, а у сел. Золочів зазнали поранень жінки 21 і 29 років. В Ізюмі поранено 71-річного чоловіка, а у с. Борівське Шевченківської громади зазнав травм 50-річний чоловік.
Ворог атакував БпЛА Немишлянський район Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 1 ракета;
- 2 КАБ;
- 8 БпЛА типу «Герань-2»;
- 1 БпЛА типу «Ланцет»;
- 7 БпЛА типу «Молнія»;
- 23 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.
У Харкові пошкоджено будівлю.
У Богодухівському районі пошкоджено 4 автобуси, 2 гаражі (м. Богодухів), 2 приватні будинки, 3 господарчі споруди у с. Одноробівка і будинок та 2 господарчі споруди у с. Петрівка, будівлю (сел. Золочів).
У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, 2 господарчі споруди (с. Борівське).
В Ізюмському районі пошкоджено будівлю, медичний заклад, автомобіль, 2 приватні будинки (м. Ізюм), залізничну інфраструктуру (сел. Савинці), та приватний будинок у с. Оскіл.
У Харківському районі пошкоджено АЗС, 6 приватних будинків, 3 автомобілі, 5 господарчих споруд (сел. Солоницівка). Також у с. Подвірки понівечені АЗС, багатоквартирний будинок, 2 приватні будинки, автомобіль. В с.Прудянка пошкоджені приватний будинок, 2 господарчі споруди.
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 187 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 45 548 людей.