Одинадцять мешканців Харківщини постраждали через російські удари

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Внаслідок обстрілів Харківщини постраждали 11 людей, серед них – дитина. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 12 населених пунктів області.

Про це розповів начальник ОВА Олег Синєгубов.

У сел. Солоницівка постраждали 7 людей, зокрема 11-річна дівчинка, а у сел. Золочів зазнали поранень жінки 21 і 29 років. В Ізюмі поранено 71-річного чоловіка, а у с. Борівське Шевченківської громади зазнав травм 50-річний чоловік.

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Ворог атакував БпЛА Немишлянський район Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 ракета;

2 КАБ;

8 БпЛА типу «Герань-2»;

1 БпЛА типу «Ланцет»;

7 БпЛА типу «Молнія»;

23 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Харкові пошкоджено будівлю.

У Богодухівському районі пошкоджено 4 автобуси, 2 гаражі (м. Богодухів), 2 приватні будинки, 3 господарчі споруди у с. Одноробівка і будинок та 2 господарчі споруди у с. Петрівка, будівлю (сел. Золочів).

У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, 2 господарчі споруди (с. Борівське).

В Ізюмському районі пошкоджено будівлю, медичний заклад, автомобіль, 2 приватні будинки (м. Ізюм), залізничну інфраструктуру (сел. Савинці), та приватний будинок у с. Оскіл.

У Харківському районі пошкоджено АЗС, 6 приватних будинків, 3 автомобілі, 5 господарчих споруд (сел. Солоницівка). Також у с. Подвірки понівечені АЗС, багатоквартирний будинок, 2 приватні будинки, автомобіль. В с.Прудянка пошкоджені приватний будинок, 2 господарчі споруди.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 187 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 45 548 людей.