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На світанку та вчора ворог атакував Чернігівщину, є травмовані (доповнено)

Росіяни вдарили дроном. 

На світанку та вчора ворог атакував Чернігівщину, є травмовані (доповнено)
Рятувальник на місці атаки
Фото: ДСНС

На світанку 14 липня та вчора росіяни атакували Чернігівщину. Поранені троє людей. 

Про це написала пресслужба ДСНС, а потім розповів начальник ОВА Вʼячеслав Чаус. 

«Під ранок російський БпЛА атакував житловий будинок у Ніжинському районі. Виникла пожежа житлового будинку, яку рятувальники оперативно ліквідували», – йдеться у повідомленні. 

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Постраждалих госпіталізували до лікарні.

Доповнення. За даними Чауса, вчора зранку ворог «молнією» вдарив по Семенівці. Там пошкоджений дах банку. Увечері через удари FPV-дронами пошкоджені будинки та авто. 

Уночі ворог «геранню» атакував Бахмач. Троє людей постраждали: двоє жінок - 55 і 57 років у лікарні, 58-річний чоловік лікується амбулаторно. Знищене житло, пошкоджені сусідні будинки та авто. 

Також протягом доби були влучання по обʼєктах критичної інфраструктури. 

Наслідки російського обстрілу Чернігівщини
Фото: ДСНС
Наслідки російського обстрілу Чернігівщини

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